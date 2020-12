UENP fará maior vestibular da história em 2021

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse na quarta-feira (16) que a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) vai fazer em abril de 2021 "o maior vestibular da história" para ingresso às 1.083 vagas previstas nos 25 cursos de graduação ofertados nos três campi: Jacarezinho (sede), Bandeirantes e Cornélio Procópio.

"Desde que foi criada em 2006, a UENP não só cumpre um papel importante e estratégico no desenvolvimento do Norte e Norte Pioneiro, como já formou milhares de profissionais conscientes, críticos e agentes da sua própria história", disse Romanelli.

O período de inscrições segue até 10 de março de 2021, exclusivamente pela internet. A prova será realizada em apenas um dia em 18 de abril de 2021 nos três campi.

"A Uenp está pronta para enfrentar os desafios que este momento nos impõe. Ainda que o caminho a ser percorrido seja longo e o trabalho árduo, há muita determinação. Para a superação desse momento histórico, a universidade se pauta pela ética e pelo compromisso social", disse a reitora Fátima Paduan.

Pandemia

O vestibular reserva 40% das vagas para alunos cotistas, 20% delas para candidatos que tenham cursado todo ensino médio em escola pública (cotas sociais) e outros 20% para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo ensino médio em escola pública (cotas sociorraciais).

Devido a pandemia da covid-19, a aplicação das provas será realizada conforme os protocolos internos de biossegurança da UENP vigentes na época de realização do processo seletivo, sendo divulgados em edital específico formulado de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.

A qualquer momento, a UENP poderá publicar novas orientações e procedimentos relacionados à realização da prova, incluindo alteração na data de realização das provas devido ao contexto de pandemia.

Cronograma

Inscrições: até 10 de março de 2021

No site: vestibular.uenp.edu.br/

Edital: https://bit.ly/2KmEW7V

Taxa: R$140,00

Solicitação de isenção: até 17 de janeiro de 2021

Provas: 18 de abril de 2021

Resultado final: 21 de maio de 2021

ALEP