UENP prorroga até 3 de março prazo para inscrição no Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) prorrogou até 3 de março o prazo para inscrições no Vestibular 2022 da Instituição. Anunciado pela Coordenadoria de Processos Seletivos da UENP, o período de prorrogação busca dar oportunidade a mais estudantes para a realização do Vestibular, estendendo a possibilidade de inscrição e de pagamento do valor da taxa.

A prova do Vestibular será realizada no dia 03 de abril nas cidades onde estão situados os campi da Universidade (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho). Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site vestibular.uenp.edu.br. A taxa de inscrição é de R$150.

Neste ano, serão ofertadas 1083 vagas para ingresso nos 27 cursos de graduação da Universidade. Do total, 55% são vagas universais, 45% das vagas para alunos cotistas, sendo 20% delas para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas (cotas sociais), 20% para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo o ensino médio em escola pública (cotas sociorraciais) e 5% para pessoa com deficiência (cotas PcD).

O coordenador do Processo Seletivo, Pedro Henrique Carnevallli Fernandes, acentua que “a prorrogação das inscrições busca possibilitar que mais candidatos participem do Vestibular UENP 2022 e, uma vez aprovados e convocados, tenham acesso à universidade pública e de qualidade”.

O professor destaca que o Vestibular da UENP se trata de um dos processos seletivos mais relevantes do Norte Pioneiro do Paraná. “Essa prorrogação tem a sensibilidade de dar nova oportunidade aos candidatos interessados e que por algum motivo não conseguiram fazer a inscrição ou efetuar o pagamento da taxa”, finalizou.

Prova

No dia do Vestibular, os candidatos receberão uma prova com 60 questões objetivas, sendo seis de cada área: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol); História; Geografia; Sociologia; Filosofia; Matemática; Física, Química e Biologia. Além disso, deverão elaborar uma redação.

As provas terão início às 13h30, horário de Brasília (DF), com duração de até cinco horas. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no site da Universidade.

“É importante reforçar que a realização do Vestibular UENP 2022 seguirá todos os protocolos de biossegurança, assim como ocorreu no ano passado”, disse o coordenador do processo seletivo.