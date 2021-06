Uni Profissões orienta estudantes na escolha da carreira e incentiva a empatia

O Colégio Universitário realiza, entre os dias 28 de junho e 08 de julho, a 28ª edição do Uni Profissões. O colégio é pioneiro em Londrina nesse tipo de iniciativa que integra estudantes e profissionais para orientar a escolha da carreira. O evento será no formato online e aberto ao público, com a apresentação de mais de 20 cursos de graduação, além da realização de dois debates, sempre com início às 19h.

A mesa de abertura, no dia 28, vai tratar das principais demandas do mundo contemporâneo do trabalho, abordando questões do mercado financeiro e perspectivas pós-pandemia. Entre os dias 29 de junho e 7 de julho, acontecem 6 lives, com a participação de profissionais de diferentes áreas, e o encerramento acontece no dia 8 de julho, com uma troca de experiências entre alunos e ex-alunos, sobre o processo de preparação para o vestibular.

De acordo com a professora Rosa Maria Cardoso, coordenadora do Ensino Médio, é a segunda vez que o evento acontece no formato online. “Nessa modalidade podemos contar com a participação de profissionais de outros estados e também ampliar o acesso ao conteúdo do evento, que estará disponível a todos os interessados.” Para a coordenadora, além de estarem antenados com a tecnologia, os profissionais de hoje devem ter criatividade e empatia. “Para incentivar o olhar empático entre os estudantes, vamos lançar durante o evento uma campanha para arrecadação de fraldas geriátricas e cobertores”, acrescenta.

A Diretora Educacional do Universitário, Raquel Ruy, destaca três aspectos fundamentais do evento. “O Uni Profissões propicia aos estudantes um conhecimento sobre o contexto nacional e internacional do mercado de trabalho, também apresenta as especificidades de cada profissão, contribuindo com a escolha da carreira, e aborda as competências socioemocionais, tão significativas para a realização profissional”.

Foram convidados profissionais de várias áreas e os participantes poderão interagir, enviando perguntas e comentários durante a transmissão. Na primeira semana serão apresentados os cursos de Direito, Administração, Relações Públicas, Relações Internacionais, Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Biotecnologia, além das Engenharias Mecânica, Civil, da Computação, Aeronáutica e Aeroespacial.

A segunda semana contará com profissionais das áreas de Enfermagem, Veterinária, Biomedicina, Farmácia e Bioquímica, Jornalismo, Marketing e Publicidade, Psicologia, Design, Arquitetura e Urbanismo, Economia, Agronomia e Engenharia Elétrica. As lives serão transmitidas pelo canal do Youtube do Colégio Universitário, sempre a partir das 19 horas. A programação completa pode ser conferida no site: www.colegiouniversitario.com.br.

Juliana Barbosa/Asimp