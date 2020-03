Unicesumar disponibiliza mais de 70 cursos on-line gratuitos para o período de quarentena

Com a rápida disseminação da COVID-19 no país e no mundo, as recomendações das autoridades sanitárias são para que a população permaneça em casa. Pensando nisso, a Educação a Distância da Unicesumar, um dos dez maiores grupos educacionais do país, disponibiliza gratuitamente mais de 70 opções de cursos on-line para o período de quarentena.

Apesar do distanciamento social, o pró-reitor de ensino da EAD Unicesumar, Janes Tomelin, acredita ser possível encarar o período como uma oportunidade para estimular novos aprendizados e até adotar um novo rumo na carreira. “Precisamos estimular a mente e ampliar o conhecimento, pensando no futuro. Passado este momento, teremos um cenário diferente, então, nada melhor do que aumentar as chances de sucesso no mercado”, afirma

Durante o isolamento, qualquer pessoa pode realizar os cursos gratuitamente pela plataforma da instituição. São opções voltadas para crescimento pessoal e profissional, além do estímulo ao desenvolvimento do empreendedorismo. Os cursos livres são on-line, com duração que varia entre dez e 20 horas, e englobam temas como tecnologia, empreendedorismo e idiomas. Entre os ofertados, “Análise de Mercado para Lançamento de Novos Produtos”, “Ferramentas Operacionais e Estratégicas na Gestão de Pessoas em Organizações”, “Inglês Regular”, “Princípios da Gestão de Recursos Humanos”, entre diversos outros.

A lista completa está disponível no site da instituição https://conteudo.universoead.com.br/cursos-gratuitos