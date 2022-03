UniFil faz vestibular para início imediato com aulas presenciais

Aulas e atividades práticas normais em todas as áreas de formação, oportunidades de estágio remunerado logo no primeiro ano de faculdade, novos cursos e toda estrutura para a melhor preparação profissional. A UniFil oferece mais uma oportunidade para começar o ensino superior imediatamente.

No dia 13 de março tem vestibular, às 9 horas, com prova de redação no Campus Sede da Avenida JK. Os candidatos concorrem a bolsas de estudo de até 100% nas graduações presenciais e de 50% nos cursos EaD. O investimento é de R$ 20,00.

Uma novidade é a Enfermagem semipresencial, autorizada pelo Ministério da Educação neste ano com o conceito máximo - nota 5. As disciplinas teóricas podem ser feitas de forma remota e as práticas são todas presenciais e semanais nos laboratórios, ambulatórios e estágios supervisionados. A equipe de professores é a mesma da Enfermagem presencial, que há mais de 40 anos forma profissionais qualificados e de prestígio na área de saúde.

O curso de Gastronomia é mais um que amplia as opções para formação, agora também na modalidade semipresencial. As práticas seguem com maior peso na carga horária, em atividades nos laboratórios e cozinhas experimentais. Outros cursos novos da UniFil EaD são Ciências Policiais e Gestão de Agronegócios, de Homeschooling e de Projetos para Infância e Juventude.

Lista completa de cursos, mais informações e inscrições no site www.unifil.br