UniFil recebe a Huawei Academy, da gigante chinesa

A UniFil oficializa nesta terça um convênio com a Huawei Brasil, multinacional de origem chinesa que lidera o mercado mundial em produtos, soluções e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Com o termo de cooperação, a instituição passa a contar com ações da Huawei ICT Academy e cria novas oportunidades de treinamento para alunos e professores em cursos técnicos e capacitações da Universidade Acadêmica Huawei. A parceria tem a participação da empresa FiberX, representante Huawei no Paraná.

O reitor Eleazar Ferreira vai receber o gerente de Centro de Treinamento da FiberX, Luiz Puppin, e o gerente de Ecossistema de Talentos do Brasil, Bruno Eboli, para dar início aos trabalhos conjuntos. "A UniFil é referência nas graduações e pós-graduações de Computação no Paraná. As recentes mudanças no mundo, com a busca mais acelerada por tecnologia, aumentaram bastante a demanda pelos nossos cursos. A parceria com uma companhia da dimensão da Huawei ratifica o prestígio da nossa instituição", diz o reitor.

O coordenador da UniFil Tech e dos cursos de Computação, professor Sérgio Tanaka, acrescenta que os treinamentos por meio da Huawei e FiberX ampliam as perspectivas profissionais para alunos da UniFil. "Já temos alto índice de empregabilidade, com praticamente todos os alunos em estágios remunerados e vagas de trabalho no mercado de TI regional. O convênio com a Huawei traz mais possibilidades de formação e rápida inserção dos jovens", afirma.

Com a certificação da Huawei, os futuros profissionais do ramo de TI formados pela UniFil poderão ter um diferencial no currículo e mais conhecimento para atuar com tecnologias de ponta, como as redes 5G (na qual a Huawei desponta como líder), Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial e computação em nuvem. “Os cursos extras como os que serão oferecidos pela Huawei ICT Academy têm potencial para elevar o nível de contratação dos estudantes recém-formados, beneficiando as empresas empregadoras, que podem reduzir os custos de treinamento de suas equipes”, complementa Luiz Puppin.