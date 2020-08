Unimed Londrina doa quase mil livros para escola municipal

6ª edição da Campanha de Doação de Livros surpreendeu a cooperativa ao bater recorde durante a pandemia

A 6ª edição da Campanha de Doação de Livros da Unimed Londrina bateu recorde de arrecadações neste ano. A iniciativa conseguiu doar 946 livros para a Escola Municipal Edmundo Odebrecht, que fica no Distrito da Warta, região Norte de Londrina. A entrega aconteceu na última terça-feira, dia 12. Como os estudantes não puderam acompanhar o evento, um vídeo com a participação do grupo de palhaços Plantão Sorriso será produzido e enviado para eles.

Segundo a gerente de Sustentabilidade, Fabianne Piojetti, a edição deste ano foi uma grande surpresa. “Com a pandemia, as doações caíram um pouco, porém com as feirinhas virtuais realizadas na intranet da Cooperativa e as doações de papéis de revistas e livros inadequados à faixa etária foi possível chegar a este lindo resultado. É um prazer realizar esta campanha que entrega cultura para os alunos de forma concreta”, comemora Fabianne. No ano passado, a iniciativa doou 904 livros.

Andrea Militão, responsável pelo apoio pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME), agradece a parceria da cooperativa nesta campanha. “A gente sabe que a biblioteca constrói memórias muito importantes. Então, para a secretaria, esta iniciativa é uma parceria fundamental. Esperamos que ela perdure por mais tempo, para que a gente consiga levar mais livros para mais crianças de outras escolas”, almeja.

A diretora da instituição atendida, Daisy Gois, comenta que a leitura já está presente na vida dos estudantes da unidade e a doação da Unimed Londrina vai incentivar que este hábito permaneça. “Para nós, essa doação vai beneficiar muito a educação das crianças. Porque apesar delas gostarem de ler, a gente não tem recursos para comprar muitos livros, ainda mais livros novos”, afirma.

A Escola Municipal Edmundo Odebrecht atende 250 crianças do distrito de Londrina e foi escolhida pela SME para ser beneficiada pela campanha porque neste ano passou a funcionar em um novo prédio cuja biblioteca não possui grande acervo bibliográfico.

Em todos os anos a Unimed Londrina entrega os livros para as escolas beneficiadas com uma grande festa, mas por conta da pandemia, isso precisou ser adaptado. “Como os alunos estão em casa, gravaremos um vídeo com o Plantão Sorriso contando a história de um dos livros que estarão esperando por eles para leitura assim que possível. Esse vídeo será enviado aos alunos e disponibilizado nas redes sociais da escola e da Unimed Londrina”, explica Fabianne.

Para relembrar como funciona a Campanha de Arrecadação de Livros da Unimed Londrina, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=9yG1JmcfVeY e assista ao vídeo!

Asimp/Unimed