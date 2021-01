Uninter oferece aulas preparatórias gratuitas para o ENEM 2020/2021

Todos as/os estudantes podem se inscrever pelo site da instituição e ter acesso a dicas e conteúdos direcionados para a realização da prova

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos próximos dois domingos (17 e 24 de janeiro), retomar algumas das aulas, é de extrema relevância. O Centro Universitário Internacional Uninter e a Fundação Wilson Picler, oferecem o Pré-Enem, projeto que almeja auxiliar na preparação para a prova, gratuito e 100% online com 400 aulas exclusivas envolvendo todas as áreas de concentração de estudos.

Além de direcionamentos específicos para o Enem, as aulas contam com simulados e resolução de exercícios presentes na última edição do exame. Para ter acesso aos conteúdos, basta acessar o site (www.uninter.com/enem) e efetuar a inscrição.

Para o professor e diretor dos cursos técnicos Uninter e Pré-Enem, Marlus Geronasso, um dos cuidados emergentes do exame, diferente neste ano em razão da pandemia, será o uso recorrente da máscara durante a prova, entre quatro e cinco horas e meia ininterruptamente. “Esta será ainda mais uma prova de resistência, e por isso iniciar pela redação é recomendável”, diz.

Quanto à produção do texto, Geronasso prevê que os temas serão de ordem social, buscando a reflexão imparcial de cada candidato, evitando polêmicas partidárias. Assuntos como turismo, formação de professores, as famílias brasileiras e oportunidades de trabalho, conceituação da família e envelhecimento da população são algumas das apostas.

“Outro ponto de grande relevância é o da tranquilidade para responder as questões sem se deter nas mais difíceis. Vale a pena a reflexão sobre as questões fáceis que precisam ser gabaritadas com primazia”, sugere o professor.