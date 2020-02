Universidades ofertam cursos de idiomas abertos à população

São quase 9 mil vagas oferecidas pelas instituições estaduais de ensino superior. Os cursos abrangem idiomas como Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Polonês e Japonês, além de português para estrangeiros. Confira os prazos de inscrições.

As universidades estaduais paranaenses estão ofertando quase 9 mil vagas em diversos cursos de línguas para 2020, destinados à comunidade universitária e abertos à população. Os cursos abrangem idiomas como Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Polonês e Japonês, além de português para estrangeiros.

Luis Paulo Gomes Mascarenhas, coordenador de Relações Internacionais da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, destaca os benefícios de um segundo idioma na vida profissional e acadêmica. “As instituições estaduais de ensino superior buscam oferecer uma formação mais ampla, maximizando as possibilidades de aprendizado dos universitários e oportunidades de participação em programas de intercâmbio internacional”.

Os processos seletivos e valores de inscrição e de mensalidades variam de acordo com a instituição. Para concorrer às vagas é recomendável que o candidato tenha o Ensino Fundamental completo e idade mínima de 14 anos.

Os cursos são ofertados na modalidade presencial e contemplam iniciantes e também pessoas com conhecimentos intermediários e avançados. Os candidatos com algum conhecimento prévio podem fazer testes de nivelamento para enquadramento no nível mais apropriado à aprendizagem.

Confira abaixo detalhes sobre os cursos, como locais e quantidade de vagas disponíveis em cada universidade. Os interessados podem buscar mais informações diretamente nas instituições.

UEL (1.980 vagas)

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL) os cursos são promovidos pelo Laboratório de Línguas. Com carga horária de 60 horas, são ofertadas 1.980 vagas para os seguintes idiomas: Alemão (240); Espanhol (140); Francês (280); Grego Clássico/Koiné (40); Inglês (1.060); Latim (100); Mandarim (80); e Português para estrangeiros (40).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet até sexta-feira (21). É cobrada taxa única de matrícula de R$ 300,00 para a comunidade universitária e de R$ 390,00 para o público externo. Os testes de nivelamento têm custo de R$ 15,00 para cada candidato.

Para o nível iniciante, a forma de ingresso ocorre por ordem de inscrição dos candidatos. Para os subsequentes é preciso fazer rematrícula (alunos regulares) ou teste de nivelamento.

Todos os cursos são abertos à participação da comunidade em geral. O único pré-requisito é idade mínima de 16 anos.

A Secretaria do Laboratório de Línguas está situada no Instituto de Referência de Ciências Humanas, enquanto as aulas dos cursos são ministradas nas salas do Centro de Letras e Ciências Humanas, no Campus Universitário.

Telefone: (43) 3371-4296

E-mail: labling@uel.br

Inscrições: http://www.uel.br/cch/lablinguas/

UEM (2.311 vagas)

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), oferta cursos regulares de idiomas, por meio do Instituto de Línguas (ILG) e do Instituto de Estudos Japoneses (IEJ). As vagas são distribuídas da seguinte forma: Alemão (32); Espanhol (64); Francês (64); Inglês (512); Italiano (64); e Japonês (1.575).

Além de estudantes e agentes universitários, os cursos são abertos aos moradores da Região Metropolitana de Maringá, com idade a partir de 16 anos para Japonês e de 14 anos para as demais línguas. O processo de seleção consiste em avaliação de mérito escolar e teste de classificação para vagas remanescentes de estágios avançados. No caso dos cursos de Japonês, os interessados passam por processo seletivo com aplicação de prova e entrevista.

O período de inscrição para Japonês encerra nesta quarta-feira (19), mediante pagamento de R$ 109,63. As mensalidades são de R$ 72,60. A inscrição para os outros idiomas ocorre em abril deste ano, para início das aulas em agosto de 2020. Os valores são de R$ 20 a inscrição, R$ 92,94 a matrícula e quatro mensalidades de R$ 123,50 para cada semestre letivo.

As aulas são ministradas nos blocos 29 e 30 do Campus Sede da UEM, no bairro Jardim Universitário.

ILG

Telefone: (44) 3011-4262

E-mail: sec-ilg@uem.br

Inscrições: http://www.ilg.uem.br/

IEJ

Telefone: (44) 3011-4268

E-mail: sec-iej@uem.br

Inscrições: http://www.iej.uem.br/

UEPG (540 vagas)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) disponibiliza o Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade (Clec), com 540 vagas, contemplando os seguintes idiomas: Espanhol (80); Inglês (360); e Francês (100). As vagas são distribuídas em 20 alunos por turma.

Abertos à participação da população, com idade mínima de 17 anos, a forma de ingresso prevê teste de nivelamento para quem já tem conhecimento no idioma de interesse. Os demais candidatos concorrem às vagas no nível básico, seguindo a ordem de inscrição, que encera nesta sexta-feira (21), mediante pagamento de taxa no valor de R$ 230, equivalente a todo o semestre.

Os cursos são ministrados no Campus Central da UEPG e, apesar de não haver mensalidade, o aluno é responsável pela aquisição do material didático, que custa, em média, R$ 150, podendo variar de acordo com o idioma escolhido.

Telefone: (42) 3220-3372

E-mail: uepg.clec@gmail.com

Inscrições: https://clec.sites.uepg.br/

UNIOESTE (3.345 vagas)

Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) os cursos são ofertados pelo Programa de Ensino de Línguas (PEL). Para 2020 são 134 turmas, totalizando 3.345 vagas, distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Abertos à participação de toda a população, os cursos contemplam os seguintes idiomas: Inglês (2.796); Espanhol (161); Italiano (161); Francês (92); Alemão (69); e Português (66). Este último é voltado à produção textual e gramática. Todos os cursos são destinados a adultos, com exceção do Inglês, que abrange os níveis Kids, Teens e Adultos. As crianças devem ter idade mínima de sete anos completados até 31 de março.

As inscrições seguem até 28 de fevereiro, com o pagamento de taxa de R$ 400 para a comunidade universitária ou de R$ 450 para a população em geral. Não há cobrança de mensalidades no decorrer dos cursos, porém o material didático deve ser adquirido pelos próprios alunos.

A ingresso ocorre por ordem de inscrição, mas candidatos que já tenham estudado o idioma pretendido devem fazer prova de nivelamento antes de efetuar a inscrição. As aulas são ministradas no Campus de Cascavel, no bairro Universitário.

Telefone: (45) 3220-3161 | (45) 9929-7991 (Whatsapp)

E-mail: cascavel.pel@unioeste.br

Inscrições: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/idiomas/linguas/inicio

UNICENTRO (160 vagas)

Na região Centro-Sul, os cursos de línguas são ofertados pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), por meio do Programa Multicultural de Línguas (Promul), nos dois câmpus de Guarapuava, localizados nos bairros Santa Cruz e Vila Carli. São 160 vagas, sendo 40 por turma, em cursos de Alemão, Espanhol, Francês e Inglês.

As inscrições ocorrem online e seguem até 10 de março. A taxa de inscrição custa R$ 100 e as mensalidades podem ser pagas em até quatro vezes de R$ 125, por semestre. Com módulos semestrais, os cursos são abertos ao público em geral.

Telefone: (42) 3621-1367

E-mail: promulunicentro@gmail.com

Inscrição: https://www2.unicentro.br/proec/linguas-2/

UENP (400 vagas)

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) oferta os cursos de línguas por meio do Centro Internacional de Idiomas: Inglês (básico 1, básico 2, pré-intermediário); Espanhol (básico 1, básico 2, pré-intermediário, intermediário); Francês (básico 1 e 2); e Libras (básico 1 e 2). São 20 vagas distribuídas em 20 turmas, somando 400 alunos.

Além da comunidade universitária, os cursos atendem toda a população. Para concorrer a uma das vagas os interessados devem preencher formulário online, até 29 de fevereiro, e pagar a taxa de inscrição de R$ 50. A semestralidade, com desconto de 5%, varia de R$ 356,25, para o público interno, a R$ 403,75, para aqueles que não têm vínculo com a universidade. Os valores podem ser parcelados entre duas a cinco mensalidades.

No caso de turmas específicas para adolescentes, o candidato deve ter idade mínima de 11 anos. Para as demais modalidades não há pré-requisitos.

As aulas têm início na primeira semana de março em todos os câmpus da Uenp: Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA), no Campus de Jacarezinho; Centro de Línguas (Celin), no Campus de Cornélio Procópio; e Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), no Câmpus de Bandeirantes.

Telefone: (43) 3511-3200

E-mail: centrodeidiomas@uenp.edu.br

Inscrições: http://http://cri.uenp.edu.br/index.php/cii

UNESPAR (225 vagas)

Na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), os cursos de línguas são ofertados por meio do programa Paraná Fala Idiomas. São 225 vagas distribuídas em três cursos: Espanhol (75), Frances (75) e Inglês (75). Restritos à comunidade universitária (estudantes, professores e agentes universitários, bolsistas e estagiários), os cursos são totalmente gratuitos e livres de taxas. Apenas o material didático deve ser adquirido pelo próprio aluno, por cerca de R$ 75, semestralmente.

As inscrições para Inglês e Francês (básico e intermediário) seguem até os dias 9 e 18 de março, respectivamente. As inscrições para o curso de Espanhol (iniciante) serão lançadas em breve, após publicação de edital específico.

As aulas de Espanhol ocorrem no Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) do Campus de Apucarana, no Norte paranaense. As aulas de Francês são ministradas na Capital, no Campus Curitiba I, na região central da cidade. As aulas de Inglês ocorrem no Campus de Campo Mourão, no Noroeste do Estado; no Campus de Paranaguá, no Litoral do Paraná, e no Campus de Apucarana.

Espanhol

Telefone: (43) 99646-9205

E-mail: pfe@unespar.edu.br

Francês

Telefone: (41) 3281-7465

E-mail: ppf@unespar.edu.br

Inglês

Telefone: (44) 3518-1885

E-mail: pfi@unespar.edu.br