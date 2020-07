Unopar realiza ciclo de palestras para fomentar Agricultura Sustentável do Paraná

Unoagro Live reúne especialistas entre os dias 21 e 23 de julho para abordar temas como insumos biológicos, produção de orgânicos e conservação do solo

O Paraná é uma das grandes referências no agronegócio brasileiro, incluindo temas relacionados à sustentabilidade no campo e ações que envolvem políticas públicas para fomentar o crescimento da agricultura orgânica no Estado. No ano passado, por exemplo, foi assinado um decreto estadual sancionando a Lei 16.751/10, que prevê que toda a alimentação escolar das escolas estaduais deve ser 100% orgânica. Uma ótima oportunidade para fomentar o setor.

Pensando neste cenário positivo do agro estadual, o curso de Agronomia da Unopar, campus Piza, promove, entre os dias 21 e 23 de julho, o ciclo de palestras online Unoagro Live, com experts do setor, abordando temas relevantes da agricultura sustentável. Entre os assuntos que serão apresentados estão a utilização de insumos biológicos no cenário atual da agricultura, produção de alimentos orgânicos e conservação do solo na produtividade das culturas.

Alunos egressos da Unopar que atuam com destaque no segmento do agronegócio também apresentarão temas relevantes no Instagram do curso (@agronomia_unoparpiza), como a Fruticultura no Paraná e o cenário da Agricultura no Brasil.

De acordo com a engenheira agrônoma e coordenadora do curso de Agronomia da Unopar Piza, Flávia Bidóia, a ideia de abordar assuntos como uso de biológicos, alimentos orgânicos e conservação de solo é justamente para mostrar a capacidade enorme que o Estado tem de produzir de maneira sustentável. "A conservação do solo, por exemplo, contribui positivamente para uma produção agrícola. Quem não se preocupar com a conservação do solo não produzirá adequadamente. A presença da matéria orgânica no solo, melhora a eficiência do calcário e dos fertilizantes químicos, além de contribuir para manter água no sistema", salienta.

O uso de insumos biológicos para controle de pragas e doenças também terá destaque no ciclo de palestras. Só para a cultura da soja, a comercialização desse tipo de defensivo movimentou R﹩ 200 milhões na safra 2019/20, segundo dados do estudo BIP Soja - Business Inteligence Panel. A estimativa é que o negócio de Bioinsumos movimente R﹩ 1 bilhão no País anualmente. "A busca por bioinsumos e a agricultura sustentável como um todo, é uma movimentação sem volta no agronegócio", complementa a coordenadora da Unopar.

Unoagro Live - ciclo de palestras

Quando: 21 a 23 de julho

Hora: Sempre às 19h30

Inscrições: http://forms.gle/An2ZyGyC5NqDHVvS6

Dia 21/07

Utilização dos insumos biológicos no cenário atual da Agricultura

Engenheiro agrônomo Fábio Mutta (Gerente Técnico da Agro 100 e Agro Ferrari)

Dia 22/07

Quero produzir alimentos orgânicos. O que preciso saber?

Dr. Eng. Agr. Leonel Constantino (UNOPAR) e Dr. Eng. Agr. Fernando Hata (UEL)

Dia 23/07

A conservação de solo na produtividade das culturas

Dra. Carla Eloize Carducci (UFGD)

Asimp/Unopar