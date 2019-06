UTFPR Câmpus Apucarana realiza concurso público para técnico-administrativos

Estão abertas as inscrições para o concurso público de provas destinado ao provimento de 02 cargos na carreira de técnico-administrativos para o Câmpus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.

As inscrições poderão ser efetuadas pela Internet, no endereço eletrônico portal.utfpr.edu.br/editais/concursos, até 07/07/2019. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para o acesso, no horário das 09h às 11h e das 14h às 16h, nos dias úteis, nas Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos dos Câmpus da UTFPR. Em Apucarana, o Câmpus está situado na Rua Marcílio Dias, 635.

Para o Câmpus Apucarana, são oferecidas 02 vagas nos seguintes cargos:

Assistente Em Administração: cujo requisito é ter Ensino Médio Completo.

Técnico De Laboratório/Informática: cujo requisito é ter: Ensino Médio Profissionalizante ou Pós-médio ou Graduação. Todos na área do Concurso, com registro no Conselho de Classe competente, quando for o caso.

Taxa de inscrição: R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Valor da remuneração: R$ R$ 2.446.96. Este valor de remuneração pode ser acrescido dos seguintes percentuais, de acordo com a titulação do candidato: de 15% a 25% para graduados, ou de 20% a 30% para especialistas, ou de 35% a 52% para portadores do título de mestre ou de 50% a 75% para portadores do título de doutor*.

A prova objetiva será realizada no dia 15/09/2019, às 09h.