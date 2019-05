UTFPR contrata Professor Substituto

Estão abertas no período de 25/05/2019 a 16/06/2019 as inscrições para o Processo Seletivo de Provas, destinado ao provimento de 03 (três) vagas de Professor Substituto, para atender a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus APUCARANA.

As vagas são nas seguintes Áreas/Subáreas:

01 vaga para MATEMÁTICA/PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA/MATEMÁTICA, cujo requisito é ter Graduação em Matemática, com Mestrado obtido em Programa de Pós-Graduação listado na Plataforma Sucupira, ou equivalente que venha a substituí-la, na área de Matemática/Probabilidade e Estatística ou Engenharias I ou Engenharias II ou Engenharias III ou Engenharias IV. Carga horária: 40 horas

01 vaga para ENGENHARIA QUÍMICA/EXPRESSÃO GRÁFICA E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS, cujo requisito é ter Graduação em Engenharia Química, com Mestrado obtido em Programa de Pós-Graduação listado na Plataforma Sucupira, ou equivalente que venha a substituí-la, na área de Engenharias II. Carga horária: 40 horas

01 vaga para ENGENHARIA QUÍMICA/TÊXTEIS, cujo requisito é ter Graduação em Engenharia Têxtil, com Mestrado obtido em Programa de Pós-Graduação listado na Plataforma Sucupira, ou equivalente que venha a substituí-la, na área de Engenharias II ou Engenharias III ou Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. Carga horária: 40 horas

As INSCRIÇÕES poderão ser efetuadas pela Internet, no endereço eletrônico http://portal.utfpr.edu.br/concursos/substitutos/apucarana, até às 23 horas do dia 16/06/2019. O valor da taxa de inscrição é R$ 89,00.

A Prova Escrita será realizada no dia 23 de junho de 2019, às 09h30min, no Câmpus Apucarana da UTFPR.

Remuneração

Titulação Tempo Integral (40h) Vencimento Básico Retribuição por Titulação Total Mestrado 3.126,31 1.146,68 4.272,99 Doutorado 3.126,31 2.660,37 5.786,68