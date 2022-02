UTFPR Cornélio Procópio esta com inscrições abertas para o processo seletivo 2022

A primeira universidade tecnológica especializada do Brasil anuncia a abertura do processo seletivo para o primeiro período letivo de 2022. As aulas têm início previsto para dia 3 de março.

A UTFPR Campus Cornélio Procópio existe desde 1993 e hoje conta com cerca de três mil alunos de diferentes regiões do país. Para ingressar na UTFPR não é necessário passar por um vestibular, a seleção acontece através do SISU (Sistema de Seleção Unificado) - um programa criado pelo Governo Federal que oferece a oportunidade de ingresso no ensino superior público de forma totalmente gratuita. A seleção SiSU para o próximo período letivo acontece de 15 a 18 de fevereiro.

Dentre os cursos ofertados, há possibilidade de disciplinas nas modalidades presencial, híbrida e remota. Conheça os cursos da UTFPR Campus Cornélio Procópio:

● Bacharelado em Engenharia de Computação

● Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação

● Bacharelado em Engenharia de Software

● Bacharelado em Engenharia Elétrica

● Bacharelado em Engenharia Eletrônica

● Bacharelado em Engenharia Mecânica

● Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

● Licenciatura em Matemática

Os interessados devem procurar o processo seletivo SiSU através do portal da UTPR. Para se inscrever no SiSU é necessário que o estudante tenha realizado a última prova do Enem, com a condição de não ter zerado a redação, não ter participado como "treineiro" e ter concluído o Ensino Médio até a data de matrícula.

SiSU

Inscrições de 15 a 18 DE FEVEREIRO.

Acesse: http://www.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu

Fernanda Mamprin/Asimp