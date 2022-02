Vagas gratuitas prorrogadas para Ensino Médio Integrado ao Técnico

Interessados devem procurar Sesc e Senac até dia 21

Sesc e Senac prorrogaram as inscrições para as vagas gratuitas do Ensino Médio Integrado ao Técnico 2022. Quem perdeu o prazo terá até essa sexta-feira (21) para se candidatar a vaga nas unidades do Sesc e Senac em Londrina Centro, Foz do Iguaçu, Umuarama, União da Vitória e Ivaiporã.

As vagas são ofertadas pelo Programa de Gratuidade do Senac (PSG) e pelo Programa de Comprometimento em Gratuidade do Sesc (PCG). Podem se candidatar pessoas com renda familiar de até dois salários-mínimos per capita. O edital pode ser conferido no site www.pr.senac.br/ensinomediointegrado .

Cada unidade oferece cinco vagas gratuitas para alunos que queiram cursar um Ensino Médio de qualidade, com preparação para vestibular e Enem, além de formação técnica em Informática para Internet.

O início das aulas está previsto para 7 de fevereiro de 2022. O programa proporciona experiências de aprendizagem que auxiliam os estudantes no desenvolvimento social, intelectual e cognitivo. O objetivo é despertar a consciência crítica, sem deixar de atuar no senso de coletividade.

Com foco no protagonismo do aluno e preparação para o mercado de trabalho, o programa dispõe de aulas interdisciplinares, visitas técnicas, entre outras metodologias ativas. Os alunos também recebem acesso aos serviços e à infraestrutura das unidades Sesc e Senac.

O Ensino Médio Integrado ao Técnico Sesc Senac também oferece material didático e uniforme gratuitamente para os estudantes.

Acesse o edital clicando aqui: https://www.pr.senac.br/eventos/images/18/integrado_sescsenac_2022.pdf