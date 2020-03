Vantagens de estudar online

A sala de aula e materiais didáticos tradicionais nem sempre são as melhores ferramentas para o aprendizado. Muitos livros e apostilas são desatualizados, não levam em conta a realidade do estudante e não explicam o conteúdo da melhor maneira possível.

Além disso, é uma tarefa difícil para um único professor explicar a matéria para dezenas de alunos. Cada um com ritmo de aprendizado, preferências e métodos de estudo particulares.

Por esses e outros motivos, o estudo pela Internet vem ganhando muita força, principalmente na hora de tirar dúvidas e revisar o conteúdo em casa.

Este artigo irá mostrar cinco vantagens de se estudar online para os alunos que ainda não aderiram à prática.

Ambiente confortável

As salas de aula não são os locais mais acolhedores do mundo. Projetadas para evitar distrações, muitas vezes, são ambientes impessoais e pouco convidativos.

Essa é de cara uma grande vantagem do estudo online. Por meio da tecnologia, o estudante pode se dedicar ao conteúdo no local que desejar.

Na maioria das vezes, os estudantes que se utilizam da Internet preferem estudar de casa. Porém, se o lar não for o ambiente mais propício para isso, é possível ir até um café, restaurante ou biblioteca pública.

Tudo vai depender das opções disponíveis e das preferências de cada aluno. De toda forma, estudar em um local que agrade já é um facilitador para absorver o conteúdo, principalmente nos casos de matérias mais complicadas, que necessitam de muita dedicação, como a função composta da Matemática.

Facilidade de acesso

Outro motivo que faz com que o hábito de estudar online cresça cada vez mais é a facilidade de acesso.

Tudo o que o estudante precisa é de um computador, celular ou tablet e uma conexão com a Internet.

Além disso, é muito mais fácil para o estudante se locomover com o "material" de estudo, já que muitos computadores são mais leves do que grandes livros de cálculo, por exemplo.

Uma outra vantagem é que também existem aplicativos para estudar offline. Isso dispensa a necessidade de Internet no momento em que o aluno está estudando. Permite ir para outros lugares sem Wi-Fi, estudar mesmo quando a Internet de casa desconecta e, ainda, evitar as distrações que notificações de redes sociais trazem.

Estudo personalizado

Cada estudante tem sua preferência, assim como cada pessoa aprende em um determinado ritmo.

Por exemplo, existem alunos com muita facilidade para matérias como Matemática, Física, Química, que tiram notas altas na universidade, tendo maior intimidade com Cálculo.

Porém, não é regra. A grande maioria dos estudantes tem dificuldades em disciplinas de Exatas. E mesmo quando não é o caso no Ensino Médio, é comum que, na faculdade, os alunos encontrem problemas para compreender totalmente alguns conceitos, como derivadas, funções compostas, regra da cadeia etc.

Dessa forma, o estudo online pode ser uma alternativa. O aluno poderá estudar em seu próprio ritmo, concentrando-se em suas maiores dificuldades e retornando ao conteúdo quantas vezes for necessário.

Plataformas para o perfil do estudante

Uma coisa que faz muita diferença no estudo via Internet é escolher a plataforma de ensino ideal.

Utilizar portais especializados em educação, que oferecem material didático feito por profissionais experientes, é uma ótima maneira de ganhar tempo e garantir um aprendizado verdadeiro.

Uma vez que a distribuição de informação na Internet é muito vasta, há muitos conteúdos sem qualidade. Ou seja, apresentam dados inverídicos, não têm textos didáticos ou, ainda, demoram até, de fato, explicar a matéria. E tudo isso pode prejudicar imensamente o estudante.

Por isso, contar com essas plataformas é uma grande vantagem. O Responde Aí, por exemplo, é um dos maiores portais de ensino online do país e trabalha como um grande aliado para estudantes universitários de cursos de Exatas.

Aprendizado mais rápido

Ao estudar online, o aluno consegue focar muito mais em suas dificuldades. Assim, o tempo de aprendizado também é otimizado.

Ao contar com portais de ensino de qualidade, o estudante garante que a explicação vá direto ao ponto. Isso é muito importante, já que enrolações e contextualização para além do necessário podem confundir e prejudicar mais do que, de fato, ajudar.

Outra vantagem é que, por escolher o momento e ambiente ideal para os estudos, o aluno pode evitar ao máximo possíveis distrações, aumentando sua concentração e rendimento.