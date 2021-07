Vestibular 2021 da UEL tem 2.289 candidatos classificados na 1ª convocação

Resultados foram publicados ontem (5) e o prazo para a pré-matrícula vai até quinta-feira (8). Mais de 16 mil candidatos participaram do concurso, aplicado em fase única em maio, somente em Londrina. A 2ª convocação de aprovados sai dia 13 de julho.

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou ontem (5) a lista de candidatos classificados em 1ª convocação do Vestibular 2021. A lista, que traz 2.298 candidatos convocados, está disponível no site da COPS. Ou pode ser conferida – AQUI. Mais de 16 mil candidatos prestaram o Vestibular 2021 da UEL, aplicado em fase única em maio, somente em Londrina.

Em formato diferenciado, a prova do Vestibular 2021 contou com 50 questões objetivas das disciplinas de Ensino Médio (Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia, Língua Portuguesa e literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira), além da prova de redação.

Os convocados deverão fazer a pré-matrícula a partir desta segunda-feira, no Portal do Estudante. O prazo para pré-matrícula termina quinta-feira (08). A efetivação da pré-matrícula é obrigatória.

Os classificados em 1ª convocação também devem atentar para o envio da documentação de matrícula, no período de 5 a 9 de julho, conforme descrito na página 26 do Manual do Candidato.

A Cops também disponibiliza para consulta, às 18 horas, o Boletim de Desempenho do Candidato, que traz as notas obtidas nas provas. A 2ª convocação do Vestibular 2021 sai no dia 13 de julho.

O calendário completo com as datas de divulgação dos classificados no Vestibular 2021 e prazos para pré-matrícula pode ser conferido em Calendário – Convocações e Matrículas.

Confira demais data importantes:

5 a 8 de julho – Pré‐matrícula dos classificados na 1ª convocação, no site Portal do Estudante

5 a 8 de julho – Lista de Espera única. Declaração de interesse, via internet, no site da Cops

5 de julho – Divulgação do Boletim de Desempenho do Candidato – COPS

13 de julho – Publicação dos classificados na 2 ª Convocação

AEN