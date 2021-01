Vestibular Agendado da PUCPR está com inscrições abertas

Inscrição é gratuita e pode ser realizada até 26 de fevereiro de 2021

As inscrições para o Vestibular Agendado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) para ingresso no primeiro semestre de 2021 estão abertas até o dia 26 de fevereiro. Há vagas para todos os cursos nos quatro campus da instituição – Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo –, exceto Medicina e os programas American Academy. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo link: https://multiversidade.pucpr.br

Nesta edição, os candidatos podem optar pela prova na modalidade presencial ou submeter-se ao exame online. Em ambas as modalidades o teste será composto por 20 questões e redação. O candidato terá duas horas para realizar a prova, incluindo o tempo para preenchimento dos campos destinados às respostas. O resultado será divulgado até cinco dias após a realização do processo seletivo e a matrícula deve ser efetivada até dois dias após o resultado individual final.

Na modalidade presencial, o candidato deverá selecionar o curso e o campus em que deseja estudar. Depois, é preciso selecionar data e horário para a realização do teste. Orientações sobre a realização do exame serão encaminhadas para o e-mail cadastrado.

A pró-reitora de Graduação da PUCPR, Renata Iani Werneck, explica que, em razão da pandemia do novo coronavírus, todos os cuidados sanitários serão tomados pela instituição.

“Vamos seguir as orientações dos órgãos de saúde para evitar a contaminação da Covid-19: uso obrigatório de máscara, medição de temperatura, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel em todos os ambientes. O candidato que apresentar temperatura corporal superior a 37,8 °C ou outros sintomas gripais ou de resfriado não poderá realizar a prova”, afirma a professora.

Vestibular Agendado Online

Já a modalidade online será realizada em uma plataforma digital, em dia e horário previamente agendados no momento da inscrição. O estudante vai receber um link para acessar a prova. Para realizar o exame, basta ter um computador ou notebook com acesso à internet e com microfone e webcam funcionando.

Antes da prova, o candidato deverá realizar um acesso preliminar na plataforma, com a captura do documento de identidade, da imagem de seu rosto e conferência dos dados pessoais. No momento do teste, o vestibulando precisa manter câmera e microfone habilitados e não pode fazer uso de telefone celular e demais equipamentos eletrônicos.

O vestibular é aplicado em plataforma virtual, segura, com sistema de autenticação e monitoramento online, fiscalização e controle em tempo real. A solução utiliza inteligência artificial para identificar possíveis comportamentos ou ações inadequadas, com o objetivo de preservar a probidade durante a realização do teste e a credibilidade do processo seletivo.

Outras formas de ingresso

A PUCPR também possibilita o ingresso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para tanto, é preciso ter realizado a prova a partir de 2015, ter nota superior a 450 e não ter zerado a redação.

Ainda, é possível ingressar na Universidade por transferência externa, para o mesmo curso ou para uma graduação diferente. E quem já possui um diploma do ensino superior pode iniciar uma segunda graduação na PUCPR sem necessidade de realização do processo seletivo.

Asimp/PUC