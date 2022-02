Contra o suicídio

A morte não interrompe a Vida. Na Terra ou no Céu da Terra, persistimos em trilhar a existência perene. Contudo, necessário se faz reforçar nosso esclarecimento acerca do suicídio: essa consciência da Eternidade jamais pode ser vista como justificativa para ele. É uma afronta ao Criador e à própria criatura. Meus Irmãos, minhas Irmãs, permitam-me também afirmar: a ofensa ao Poder Divino da Vida Eterna resulta nas piores consequências para todo aquele que infrinja as Sagradas Leis da existência no Universo. Por isso, não se mate, viver é melhor!

O grande segredo da Vida

A Vida continua sempre, e lutar por ela realmente vale a pena. Ainda que se apresente a escuridão da noite, o Sol nascerá no horizonte, derrotando as trevas e trazendo a claridade aos corações. Por isso, proclamamos: o grande segredo da Vida é, amando a Vida, saber preparar-se para a morte, ou Vida Eterna. Ressalte-se: o falecimento deve ocorrer somente na hora certa determinada por Deus.

Amparo Celeste

Àquele que auxilia jamais faltará o amparo bendito que lhe possa curar as feridas.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com