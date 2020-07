Quem determina o nosso destino não é a vontade alheia. É a nossa decisão em Cristo Jesus! Portanto, nada de ficarmos ansiosos quanto ao futuro. Essencial é que façamos a nossa parte, com todo o empenho, como aconselha Jesus, ao advertir que devemos orar e vigiar (trabalhar). Entretanto, concomitantemente ao esforço pela sobrevivência, Ele nos convida a ter Fé poderosa, ao afirmar, no Seu Evangelho, segundo Mateus, 6:34 e 32:

34Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. A cada dia já basta o seu mal.

32 (...) vosso Pai Celeste sabe do que necessitais.

O Cristianismo não é apologia da ociosidade. A grande lição aqui é que não podemos viver sôfregos, pois, desse modo, seremos arrastados pela ambição desmedida ao abismo da avareza mais vil.

Quem quiser galgar êxito na vida cultive a Fé em Deus, mas trabalhe. A crença resoluta em nosso Pai Celestial não permite que sucumbamos. Junta-se a perseverança com as Boas Obras e se vence pela inderrotável força da Fé Realizante!

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

A bolsista Luana Ribeiro Pedroso da Luz, do quarto ano de Fisioterapia da UENP, durante aferição de temperatura na barreira sanitária de Ribeirão Claro - Foto: Divulgação

UENP atendeu a mais de 100 mil pessoas em barreiras sanitárias nas divisas

Mais de 110 mil pessoas foram atendidas em abordagens realizadas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) nas barreiras sanitárias nas divisas do Norte Pioneiro até quinta-feira, 16. O trabalho, que era apenas educativo nos primeiros meses de atuação, agora inclui a realização de triagem e aplicação de testes para detecção da Covid-19. A ação é desenvolvida nas divisas de Santana do Itararé, Carlópolis, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Andirá e Sertaneja.

A atuação nas divisas teve início no final de março e faz parte de um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas pela UENP em parceria com a 18ª e 19ª Regionais de Saúde, através da Chamada 09/2020 da Fundação Araucária. Desde então, foram abordados mais de 65 mil veículos, dentre caminhões, carros e motos. Do total de pessoas atendidas, 165 apresentaram algum tipo de sintoma da Covid-19.

O coordenador das ações nas divisas, professor Rui Gonçalves Marques Elias, conta que no mês de junho, todos os bolsistas que atuam nesta frente de trabalho participaram de uma capacitação. Na ocasião, além do treinamento, receberam os materiais com os quais passaram a trabalhar nas divisas, como oxímetro que contribui para a verificação da doença, termômetro, e também o teste rápido.

“Até essa capacitação, os trabalhos foram educativos, ou seja, os motoristas e caminhoneiros eram parados na estrada e recebiam orientações sobre a doença, como o uso de máscara, higienização das mãos e do interior do veículo, e todos os outros cuidados. Atualmente, os bolsistas estão aptos a realizar a triagem e, quando necessário, aplicar o teste rápido. Além desse, eles também foram capacitados a realizar o Swab, que é um teste mais invasivo, no qual o resultado leva um tempo maior para aparecer, mas é mais fidedigno. Hoje os bolsistas também têm acesso a esse exame para aplicar durante a ação, por isso esse treinamento foi tão importante”, ressalta Rui.

Para o professor, o trabalho nas divisas é fundamental, pois envolve um público que trafega por muitos lugares e, por isso, acaba sendo mais vulnerável à doença. “Os caminhoneiros transitam muito pelos estados, com as ações educativas, triagem e aplicação dos testes rápidos, podemos conscientizar sobre os riscos e evitar que levem a doença para outros lugares. Sabemos que eles têm uma rotina muito intensa de viagem, ficam por longos períodos longe de casa e, muitas vezes, não têm tempo de cuidar da própria saúde”, destaca.