Educação e trabalho

Em 28 de abril e em 1o de maio, respectivamente, temos o Dia Mundial da Educação e o Dia do Trabalhador. Sem a eficiência de ambas as partes, o futuro de qualquer povo fica seriamente comprometido. Um bom ensino não ocorre sem seu principal agente, o dedicado professor, quando exerce o ofício, transmitindo conhecimentos e nobres caracteres aos alunos. Recordemos como ele é importante em nossas vidas. Façamos isso diariamente. Nenhum país conquista verdadeiro progresso longe dos esforços educativos de seus mestres. De suas lições pedagógicas, quando iluminadas pelo Amor Divino, surge a claridade, que direciona a criatura por acertados caminhos.

Por isso, a rede de ensino da LBV, fundamentada na Educação com Espiritualidade Ecumênica, prioriza igualmente a capacitação periódica de seus profissionais. É imprescindível o preparo deles na aplicação das diretrizes da linha educacional que desenvolvemos na Legião da Boa Vontade há 72 anos. Fazem parte dela a Pedagogia do Afeto (para crianças) e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico (para jovens e adultos), que agregam valores espirituais e materiais no trato fraterno e disciplinante dos educandos.

A responsabilidade de um educador ultrapassa o entendimento comum. Em seu verbo, encontra-se o sábio poder de transformar destinos para o Bem. A inspiração adotada tem de ser sempre a melhor possível. Por exemplo, a do Pai Celestial, Criador e Pedagogo do Universo, cujo método de aprendizado está na própria Natureza, que nos cerca e da qual somos integrantes.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor. paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com