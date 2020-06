Inspiração dos Céus

Aspirações nobres pressupõem supinas responsabilidades, que só podem ser levadas a bom termo quando a inteligência do Plano Espiritual permear as decisões humanas, não somente na Religião, mas na Política, na Ciência, na Filosofia, na Arte, no Esporte, enfim, em todos os aspectos humanos e sociais, porque nenhum deles pode prescindir da inspiração do Alto.

Descanso para a Alma

Quem procura permanecer na Divina Sintonia do Cristo Ecumênico, o Político Excelso, sempre há de acolher as vibrações de felicidade que descem do misericordioso Coração Dele. Quando fatigados, mesmo estando na vida terrena, encontramos, no Seu Colo Celeste, descanso para a nossa Alma.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.

