O Dia das Mães! A elas, dedico a prece Jesus e as Mães, que fiz em homenagem às que habitam o Céu e a Terra.

Ó Jesus!

Tu, que és o Refúgio Seguro dos aflitos,

Escuta a voz das Mães

Que ao Teu Carinho elevam

O clamor de suas súplicas.

Aplaca, Senhor, as suas dores,

Pois cada uma delas,

Ó Divino Amigo,

Reconhece em Teu Coração

O seu bom destino;

Na Tua Santa Vontade, a força

Que não lhes permite sucumbir;

E na Tua Sabedoria contemplam,

As Mães da Terra e do Céu,

A educação que anseiam para os filhos.

Em Ti, Jesus, elas, quando sofrem,

Têm a certeza do alento,

Que, em geral, o mundo não lhes pode oferecer,

Porque ainda pouco tem para lhes dar.

Ouve, Filho Celeste de Maria Santíssima,

O apelo dos corações maternos,

Porque Tu, Jesus, és a Esperança que nunca morre.

Melhor que isso: a Convicção que não as deixa esmorecer.

E que assim, em Ti,

Eternamente seja,

Ó Divino Provedor de nossas vidas!

Amém!

Amor faz rima perfeita com mãe

Dizem que Mãe não tem rima. Será?! Então secou-se-lhes a musa, ou saiu em férias... Mas não semelhantemente à famosa experiência de Guerra Junqueiro (1850-1923).

Amor faz rima perfeita com mãe. Mãe é eterna também.

A musa em férias

Por falar no velho Guerra, contam que o episódio assim se deu: o respeitado poeta português foi ao médico. Não sabia o que lhe cansava os ossos. O clínico, depois de examiná-lo com paciência, prescreveu ao cliente: “– Professor, o senhor não tem nada físico que um bom descanso não corrija. Viaje. Não faça nada, nem escreva, e tudo terminará bem. Pode confiar”. O vate prometeu que o faria. Contudo, o que acabou ocorrendo foi o seguinte: quando voltou do “descanso”, trazia um dos seus mais belos feitos para um novo livro: A musa em férias.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com