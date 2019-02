Melodia da Alma

Paiva Netto

A música elevada é o Amor que espalhamos por intermédio de atos de Compreensão, de Solidariedade, de Compaixão, de Fraternidade, de Generosidade e de Entendimento. Tudo isso é melodia. Ter Amor no coração é ser musical. Você quer viver com melodia na Alma? Ame!

Arte e sacerdócio

Os artistas de Deus são também sacerdotes quando cantam ou interpretam a Paz, alimentando no Amor Divino a Alma do povo.

A todos, pois, dedico esta bela definição do Preceptor Espiritual Áulus, citado por André Luiz (Espírito), em Nos Domínios da Mediunidade, pela psicografia de Chico Xavier (1910-2002): “A Arte é a mediunidade do Belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado”.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Serviço — Tesouros da Alma (Paiva Netto), 304 páginas. À venda nas principais livrarias.