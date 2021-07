Necessidades e princípios

O ser humano parece, nestes tempos, perder a sua identidade — desculpem a redundância — humana. Com isso, corre o risco, pelo menos para argumentar, de reverter ao estado mais primitivo. Portanto, estabelecer o senso de equilíbrio entre as necessidades do cotidiano e os princípios da ética, em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento do Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, é fator basilar da vida em sociedade e alicerce ético do Cidadão do Espírito.

Uma palavra de Paz

Ensinou Jesus: “Novo Mandamento vos dou: Amai-vos como Eu vos amei. (...) Não há maior Amor do que doar a sua própria Vida pelos seus amigos.” (Evangelho, segundo João, 13:34 e 15:13).

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.

