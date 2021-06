Rolândia: Nova direção do Nacional visita a Secretaria de Esportes

Na terça-feira, dia 15, o Secretário de Esportes, Victor Pascolatti, e o Diretor da Secretaria, Tiago Melo, receberam a nova direção do Nacional Atlético Clube (NAC), que se prepara para a temporada 2021.

Estiveram no encontro o novo presidente, Aladim José, o vice-presidente Alexandre Pereira, o Diretor Executivo Jeferson Marangoni, o Diretor de Futebol Edmilson Nascimento e o Advogado do Clube Ernesto Silveira.

Na oportunidade, a nova direção do NAC apresentou o projeto de trabalho e informou que a equipe vai participar do Campeonato Paranaense de futebol masculino da 2ª Divisão, que terá o Conselho Arbitral para discutir o certame no dia 18 de Junho de 2021, às 15h.

Além do Nacional, vão participar do campeonato as equipes do Iguaçú (União da Vitória), Andraus (Campo Largo), Apucarana, Araucária, União (Francisco Beltrão), Independente (São José dos Pinhais), Prudentópolis, PSTC (Cornélio Procópio) e Verê.

NCPMR