Um ensinamento do Divino Ativista do Bem

Diante dos fatos mundiais, não somente telúricos, sempre vale a pena ler as palavras de Jesus, o Divino Ativista do Bem, sobre o verdadeiro espírito de Solidariedade em Seu Evangelho, segundo Mateus, 25:31 a 46:

Juízo Final

31 Quando voltar o Filho de Deus na Sua majestade, e todos os Anjos com Ele, então sentará no trono da Sua glória.

32 Todas as nações serão reunidas na Sua presença, para Ele separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas:

33 porá as ovelhas à Sua direita, mas os cabritos, à esquerda.

(Naturalmente, não se trata de esquerda ou direita política.)

34 Então, dirá o Rei aos que estiverem à Sua direita: — Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo.

35 Porque tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, e me hospedastes;

36estava nu, e me vestistes; enfermo, e me visitastes; preso, e me fostes ver.

37 Então, os justos hão de perguntar: — Senhor, quando foi que Te vimos com fome e Te demos de comer? Ou com sede e Te demos de beber?

38 E quando Te vimos forasteiro e Te hospedamos? Ou nu e Te vestimos?

39 E quando Te vimos enfermo ou preso e Te fomos visitar?

40 O Rei, respondendo, lhes dirá: — Em verdade, em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos Irmãos, vós o fizestes a mim mesmo.

41 Então, o Rei dirá também aos que estiverem à Sua esquerda: — Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para satanás e seus anjos!

42 Porque tive fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber;

43 sendo forasteiro, não me hospedastes; estando nu, não me vestistes; enfermo e preso, e não me fostes ver.

44 E eles Lhe perguntarão: — Senhor, quando foi que Te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não Te assistimos?

45 Então, o Rei lhes dirá: — Em verdade, em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim mesmo é que o deixastes de fazer.

46 E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a Vida Eterna.

Que extraordinária lição de Fraternidade, de Solidariedade, de Compaixão e de Generosidade, a ser com persistência seguida, não apenas nas horas de dor pungente; porém, por todo o percurso da vida particular e em sociedade! Situa-se entre os mais altos graus da Política verdadeira: a de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.

Lugar da salvação

— Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa

(Atos dos Apóstolos de Jesus, 16:31).

Na hora da tribulação, os salvos estarão onde a salvação se fizer presente. E em que lugar podemos procurá-la nos tormentosos tempos de conflagração? Alziro Zarur (1914-1979) deu-nos a resposta: “O Novo Mandamento de Jesus — ‘Amai-vos como Eu vos amei’ (Evangelho, segundo João, 13:34) — é a salvação da humanidade”.

Como a dizer: ao habitar o coração da criatura humana, o Amor do Cristo de Deus a tornará o seu próprio refúgio, a sua salvação verdadeira!

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

_____________________________

Serviço — Tesouros da Alma (Paiva Netto), 304 páginas. À venda nas principais livrarias ou pela www.amazon.com.br.