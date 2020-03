5 eventos de 2020 para assistir na televisão a cabo

Participar como espectador de um grande evento é uma experiência única. Seja no entretenimento (festivais e shows), no esporte (campeonatos e competições) ou no cotidiano, saber que o que está sendo vivido é um momento compartilhando com outras milhares de pessoas torna-o incrível.

Por questões de logística, ou mesmo financeiras, nem sempre é possível estar presente em todos os grandes eventos. E mesmo assim, não é mais um problema para as pessoas compartilharem essa experiência.

Com a evolução de tecnologias de transmissão e um alto investimento de companhias de comunicação, a cobertura ao vivo dos maiores eventos do Brasil e do mundo estão nos canais das televisões a cabo.

Para o ano de 2020, a grade de programação das TVs a cabo está repleta de coberturas que valem a pena serem acompanhadas. Por isso, eis a lista com os cinco principais eventos com transmissão no ano de 2020.

Lollapalooza Brasil

Aumente o som da televisão para curtir os shows de grandes artistas internacionais e nacionais na nona edição do Lollapalooza Brasil.

Neste ano o evento traz como headliners Guns'n Roses, The Strokes e Travis Scott.

Além deles, outros nomes de peso da música na atualidade vão se apresentar nos palcos do festival: Gwen Stefani, Lana Del Rey, Vampire Weekend, Pabllo Vitar e Emicida.

Na impossibilidade de acompanhar o evento em São Paulo, entre 4 e 6 de dezembro, os canais Multishow e Bis vão transmitir ao vivo os principais shows.

Copa América e Eurocopa

Para os fãs de esportes a cobertura dos megaeventos está em alta no ano de 2020.

Com a mudança de calendário proposto pela CONMEBOL para levar a Copa América para anos pares, entre os dias 12 de junho e 12 de julho, Colômbia e Argentina vão sediar mais uma edição da competição.

O torneio que reunirá 12 seleções (as dez melhores da América do Sul mais as convidadas Austrália e Qatar) terá transmissão na televisão fechada dos canais SporTV, além da cobertura com programas especiais.

No mesmo período, os amantes do futebol também poderão acompanhar pelos canais da SporTV, a Eurocopa.

As melhores seleções do antigo continente participam da edição comemorativa de 60 anos do torneio. Craques como Cristiano Ronaldo, Mbappé e Modrić defenderão seus países em um dos maiores eventos do esporte mundial.

Jogos Olímpicos de Verão - Tóquio 2020

Depois de receber a maior competição do esporte mundial há 4 anos, na Rio 2016, está na hora de acompanhar os Jogos Olímpicos de verão acontecerem no Japão.

A sede será Tóquio, a capital super moderna, o evento reunirá cerca de 12.750 atletas que vão representar mais de 206 países em 53 diferentes esportes.

Para não perder nenhum minuto do maior espetáculo do esporte mundial, o SporTV está programando uma cobertura especial para o evento.

Serão oito canais exclusivos para a transmissão das principais modalidades da competição. E também haverá uma programação exclusiva de telejornais e programas para Tóquio 2020.

Eleições Municipais

Em 2020, os brasileiros voltam às urnas para decidirem os rumos da política, agora no âmbito municipal.

Com o fim da regra da coligação partidária proporcional entrando em vigor neste ano, espera-se que mais de um milhão de candidatos participem das eleições. Por isso, estar atento às informações é primordial.

Canais de notícias da televisão a cabo, como a Globo News e Band Notícias, já estão preparando coberturas especiais das eleições previstas para outubro e novembro.