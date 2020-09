Apostas esportivas online são legais no Brasil desde 2018

Você já apostou pela internet? Já viveu a experiência de acompanhar uma partida de seu clube de coração e ainda ganhar dinheiro com o jogo? Se o problema é o receio em relação à segurança ou à legalidade de fazer seus lances online, pode ficar tranquilo. A atividade já tem legislação específica no Brasil desde dezembro de 2018 e as maiores casas das apostas do mundo têm certificação internacional de segurança.

Um ótimo exemplo é a Bet365 , maior casa de apostas do mundo e uma das melhores opções para quem deseja se iniciar no fascinante mundo das apostas esportivas. A casa existe desde o ano 2000 e tem cerca de 5 mil colaboradores em todo o mundo.

A casa tem certificação de segurança emitido por uma instituição situada em Gibraltar e oferece aos clientes bônus especiais. Aos iniciantes é disponibilizado um bônus de boas-vindas correspondente ao dobro da aposta inicial, até o valor máximo de R$ 200. Aos mais experientes este bookmaker direciona possibilidades de ganhos com palpites em esportes como futebol, vôlei, basquete, fórmula 1, hóquei, jogos eletrônicos e jogos de cassino, entre outros.

A movimentação em termos de depósitos e saques pode ser feita mediante cartões de crédito de diferentes bandeiras, além de boletos bancários, muito populares no Brasil. O começo do Campeonato Brasileiro de 2020 já movimenta milhões de reais em termos de apostas no Brasil. Os clientes podem apostar tanto nos clubes vencedores das partidas quanto nos placares e mesmo nos jogadores que marcarão gols durante o evento esportivo.