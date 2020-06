Centenário da música sertaneja e sua evolução no Brasil

A música caipira surgiu no Brasil há praticamente 100 anos. No período de 1920 a moda de viola surgiu no interior do Brasil e faz parte do universo da música sertaneja. As modas de viola eram um costume do Brasil rural, quando as tropas que conduziam o gado paravam nas fazendas. Sempre havia alguém que dedilhava o instrumento, assim como existia aquele que contava “causos” em torno de uma fogueira.

Em 1929, Cornélio Pires, compositor e empresário de Tietê (SP), apostou pelo sucesso comercial deste gênero musical e por sua iniciativa foi realizada a primeira gravação do tema “Jorginho do Sertão”, de sua autoria, registrada pela dupla Mariano & Caçula

O gênero ficou conhecido como música caipira, pois as letras retratavam a beleza bucólica e romântica da paisagem, o cotidiano do homem do campo, do tropeiro, e também do homem da cidade, era como crônicas cantadas que cativavam o publico, principalmente através do disco e do rádio.

Entre as duplas pioneiras nas gravações em disco moda de viola, estão: Zico Dias & Ferrinho; Laureano & Soares; Mandi & Sorocabinha; Mariano & Caçula, entre tantos outros que surgiram conquistando de vez o 1º lugar no coração do brasileiro.

A moda de viola é um gênero musical que até hoje conquista fãs.

Aqui estão as dez modas de viola mais importantes:

- A morte do Carreiro (Carreiro e Carreirinho); - Rei do Gado (Tião Carreiro); - Nelore Valente (Antônio Carlos da Silva e Sulino); - Moça Boiadeira (Raul Torres e Florêncio); - Boi Soberano (Carreirinho, Isaltino de Paula e Pedro Oliveira); - Sapato 42 (João Mulato e Douradinho); - Festa da Bicharada (Raul Torres); - Minha vida (Tião Carreiro) – Bombardeio (Zé Carreiro e Carreirinho) e Catimbau (Tião Carreiro e Pardinho).

O modelo de música sertaneja encontrada no oeste paulista, norte do Paraná, Minas Gerais, Goiás foi se cristalizando e o som caipira se expandiu pelo Brasil e chegou até à cidade grande, especialmente no Rio de Janeiro e, a "moda de viola" acabou batizando o jeito peculiar de cantar em dupla acompanhado da viola caipira, a fim de diferenciá-lo de outros gêneros. A dupla caipira cantava uma melodia simples, sem ornamentos, onde existia a voz principal e a segunda voz entoando uma terça abaixo, acompanhada da viola e, posteriormente, do violão e sanfona.

Com o passar do tempo e para escapar do preconceito, a música caipira foi denominada música sertaneja e agregou novos instrumentos e temas ao seu repertório. E surgiram duplas famosas que até hoje são lembradas e cantaroladas pelo publico, como: Tonico e Tinoco, Zico e Zeca, Tião Carreiro e Pardinho, Chrystian e Ralf, Leandro & Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano e João Paulo e Daniel. Por exemplo: quem ainda não canta, em alto e bom som, o refrão inesquecível de “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, em qualquer karaokê? Desse hit pra cá, muita coisa mudou nas músicas sertanejas. Porém, sempre tivemos uma certeza: o gênero é um sucesso imbatível.

Após este pontapé inicial, a história da música sertaneja foi dividida em algumas fases: a música caipira ou música sertaneja raiz, matuta, do interior do país; a modernização das modas de viola, trazendo novos ritmos ao gênero, tais quais os riffs das guitarras elétricas e influências das baladas; o surgimento do sertanejo romântico e os desdobramentos desse subgênero, com o universitário e o feminejo.

Atualmente, as paradas de sucesso brasileiras estão dominadas pelos principais nomes do sertanejo, como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Simone e Simaria, Henrique e Juliano, Gusttavo Lima - citando só alguns para não se perder na imensidão de duplas e cantores solos que se aventuram pelo gênero.

Música Caipira, Sertaneja ou Sertanejo Universitário?

