Como Aumentar seus Seguidores no TikTok

O TikTok vem ganhando cada vez mais um grande número de usuários das redes sociais. O fato de poder fazer vídeos das mais diversas formas e postar em mais de uma rede social, é um grande trunfo que esta plataforma tão jovem apresenta. Apesar de seu pouco tempo em uso, o TikTok é uma das redes sociais mais promissoras e populares dos tempos atuais. Desta forma, é logicamente possível imaginar que quanto maior mais seguidores no TikTok você tem, mais alcance de seu conteúdo você possui. A boa notícia é que existem muitas empresas vendendo seguidores do TikTok. Você pode fazer um pedido em muitos desses sites convenientes que tornarão seu TikTok mais influente e perceptível na rede.

Se você deseja alcançar um bom engajamento de público e chegar em lugares jamais alcançados, seja para sua empresa ou para a sua conta social, aqui iremos dar algumas dicas que podem ajudar neste impulsionamento da sua conta no TikTok. Uma rede com milhões de usuários merece toda a sua atenção e seu tempo de dedicação para que o número de seguidores cresça cada vez mais, proporcionando o sucesso tão esperado.

Dicas para Aumentar seus Seguidores para TikTok

Muitas pessoas possuem a rasa ideia de que o TikTok é aquela plataforma que os jovens usam para criar danças da moda e espalhar os hits do momento com uma determinada coreografia. É aí que muita gente se engana. Existem uma grande quantidade de empresas e empreendedores que estão ganhando dinheiro postando conteúdo de diversos assuntos no TikTok. Existem sim as danças, mas também existe canal sobre culinária, dicas de como usar uma ferramenta, dicas de línguas estrangeiras, dicas de moda, canal que ensina matemática básica, canal que ensina como consertar coisas e por aí vai. Ou seja, o TikTok não é apenas uma rede social para fazer dancinhas.

Então, se você quer mais seguidores na sua conta do TikTok, fique por aqui e leia este artigo até o final, pois iremos dar algumas dicas para sua conta crescer de forma orgânica e com sucesso.

Dica 1: Saiba qual é o seu foco

Definir o foco de seu perfil é a primeira medida a ser tomada. Para que você quer criar um perfil no TikTok? É para vender algo? É apenas para ser mais popular? É para ensinar alguma coisa ou apenas para passar o tempo curtindo na plataforma? Esses são alguns exemplos de perguntas que você deve saber responder antes de se jogar de cabeça no TikTok. Além disso, saber o seu foco desde o início já é um passo importante para garantir o seu público alvo. A partir do que você faz e apresenta na plataforma, você definirá automaticamente uma persona que será a sua audiência no TikTok. Desta forma, tenha em mente que tipo de conteúdo você quer expor e criar. E defina também que tipo de perfil dos usuários você deseja conquistar como seus seguidores.

Uma vez que você sabe o que tem a oferecer, certamente você já sabe onde deseja chegar.

Dica 2: Tenha sempre algo a acrescentar.

Isto tem a ver com o valor de suas postagens. Seja necessário. Tenha sempre algo a ensinar ou algo a mostrar aos seus seguidores. Eles te seguem porque enxergam em você e no seu perfil algo em potencial. Se não valesse a pena, não seguiria m. Então, já que você possui um público que está ali na rede para ver o que você tem a dizer, mostre. Acrescente sempre algo novo. Não importa se seu conteúdo envolve dança, ensino formal ou receitas de bolo. Tenha sempre alguma novidade. Seu conteúdo deve passar algum valor para quem assiste. Caso você não se preocupe com isto, a tendência é perder cada vez mais os seguidores que você batalhou tanto para conquistar.

Ter relevância no meio digital é ter sempre algo a dizer, a ensinar, a mostrar. Seu público espera isso de você e você tem um compromisso em ser o melhor.

Dica 3: Seja constante.

Atenção para esta dica. É ela que faz com que muitas pessoas desistam de seguir em frente na busca de um perfil de sucesso. A constância. Ser constante em postar conteúdos não é algo muito fácil. Sabemos que todos os vídeos que vemos ali que duram vinte segundos, levam horas para serem gravados, editados e elaborados da melhor forma possível para serem capazes de atrair um determinado público. E isto deve ser feito com constância. Diariamente. E é esta entrega que assusta muitas pessoas que iniciam seu perfil e nem imaginam que devem se dedicar tanto a algo que irá ser recompensado a longo prazo. Por isto que muitas pessoas desistem. Mas para aqueles que permanecem e criam uma certa rotina de entregar conteúdo, apesar das horas necessárias de dedicação, são os que colhem bons frutos no futuro.

Uma boa tática para ser constante, é elaborar seus posts com bastante antecedência, de forma que você tenha sempre alguns vídeos prontos. Desta forma, não precisará gravar todos os dias. Pegue um dia da semana e grave vários conteúdos de uma vez.

Dica 4: Escreva uma bio de destaque.

Sua bio deve descrever quem é você no TikTok e já deixar de cara a sua marca. Ela irá mostrar ao público que chega de repente no seu perfil do TikTok que é você. Então, lembre que é importante organizar sua página assim como quem organiza a casa para receber uma visita especial. Neste caso, a visita é o seu possível seguidor. Você deve elaborar uma bio que deixe claro quem você é e o que você faz no TikTok e na vida real. Não perca muito tempo querendo florear muito. Seja direto e objetivo na sua descrição. O restante fica por conta do seu visitante descobrir através do seu conteúdo de qualidade.

Evite o uso de frases clichês. Foco na sua essência e na sua característica primordial. Deixe as frases clichês para a concorrência.

Dica 5: Estude com a concorrência e com os melhores.

Não há problema nenhum em saber o que as empresas que oferecem os mesmos serviços que você oferece estão postando. O que não vale é copiar descaradamente o conteúdo que o outro posta. Se você se sente inseguro ou ainda não sabe muito bem como começar seu perfil, não tenha medo de olhar como a concorrência faz. Busque inspiração. No próprio blog do tiktok, você pode buscar essa inspiração e pegar muitas dicas para aplicar no seu perfil.

Jamais se sinta incapaz por estar começando agora. Aquela página concorrente na qual você está visitando para ter umas boas ideias também já começou do zero e provavelmente fez o mesmo que você. E não se diminua nem um minuto por isto.

Dica 6: Divulgue seu TikTok nas outras redes sociais.

Se você possui um perfil no TikTok, é muito provável que você tenha perfil em outras redes sociais como o Instagram, Facebook ou qualquer outra. O legal é que você pode divulgar o seu perfil nas demais redes sociais e isto pode trazer os seguidores das outras plataformas para o TikTok. Assim, amigos que você tem em outras redes, viram também seguidores no TikTok. Além disso, quando você divulga o seu perfil nas demais redes sociais, existe uma boa chance de aumentar o seu número de seguidores justamente por você estar espalhando ainda mais o link do seu perfil. Use e abuse deste recurso, pois ele é um forte aliado para conseguir mais seguidores e aumentar seu engajamento no TikTok.

Mãos na massa, ou melhor, no teclado! Divulgue o máximo que puder.

Dica 7: Use as hashtags.

Existem aquelas pessoas que se interessam por determinado assunto e seguem algumas hashtags, pois elas trazem sempre um link para os posts relacionados às suas preferências. Então, caso você esteja pensando em atrair pessoas que ainda não são seguidores e conquistá-los para virarem seus seguidores, use as hashtags. Após fazer este teste, você poderá observar o quanto irá aumentar o número de seguidores do seu perfil no TikTok.

O efeito corrente das hashtags são ótimos na rede social. #useashashtags

Conclusão:

Nunca será fácil fazer sucesso nas redes sociais. O caminho para anônimos virarem famosos não é fácil e sem dificuldades. Muitas pessoas desejam ter muitos seguidores no TikTok, ou no Instagram, ou em qualquer outra rede social,mas esquecem que para conseguir esse sucesso é necessário ter muita paciência e persistência. Esta persistência é o que faz com que muita gente ache impossível conquistar o sucesso nas redes sociais. Mas com as dicas que você leu até aqui, já consegue garantir mais da metade do caminho. O resto só depende da qualidade do conteúdo que você irá postar e da sua persistência neste caminho que não é de flores.

Muitas pessoas começam sua conta no TikTok e já esperam que dentro de alguns meses terão o sucesso tão esperado e um grande número de seguidores. Porém, conquistar muitos seguidores de forma orgânica não é tão rápido e nem tão fácil.

Sendo assim, só basta seguir em frente e estudar o máximo que conseguir para cada vez mais conquistar o tão sonhado sucesso com um grande número de seguidores no TikTok. Mãos à obra! E boa sorte!