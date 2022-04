Como os jogos podem ser importantes aliados contra o estresse

Existem diversos tipos de jogos online disponíveis. Ao abrir um site, é comum encontrar diferentes opções, que variam desde arcade, até simuladores de jogos antigos de consoles popularmente consagrados, como o Nintendo, por exemplo. Isso permite que o jogador tenha entretenimento onde e quando desejar, jogando até em dispositivos móveis, por exemplo.

Seja para fãs de cassinos de criptomoedas, ou para jogadores que estão mais ligados em e-Sports, como Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, ou League of Legends, por exemplo, existem sites e plataformas que oferecem todo tipo de jogo. Mas como saber qual é a linha que divide a diversão do vício?

O fato de você ficar muito tempo jogando pode ser um sinal de que algum problema pode estar presente. Afinal, o que é entretenimento pode se encaminhar para um vício muito sério. Felizmente, atualmente, existem recursos que ajudam o jogador a entender e controlar o tempo de exposição aos jogos, focando sempre no bem-estar.

A linha entre vício e diversão

Alguns jogadores conseguem jogar seus jogos preferidos sem enfrentar nenhum problema com relação ao vício. Ou seja, eles têm autocontrole para saber quando é o momento de simplesmente desligar o aparelho e fazer outras coisas. Entretanto, alguns gamers não conseguem se controlar.

Os recursos de dispositivos como o Nintendo Swift, por exemplo, avisam quando você está exposto ao jogo por 30 ou 60 minutos, informam o jogador que ele está exposto ao jogo há muito tempo, e ajudam a controlar o tempo jogando. Tudo isso porque o tempo que o jogador está jogando é um dos indicativos de quando a diversão está se tornando um problema.

A diversão deve sempre ser o objetivo do jogador ao escolher o seu jogo online preferido. Por isso, quando o jogo começa a se tornar um vício em que ele precisa sempre vencer, é hora de rever os conceitos e voltar a se divertir. A boa notícia é que, para pessoas que não conseguem ter autocontrole, existem instituições que oferecem apoio ao jogo responsável, onde há instruções de como aproveitar os jogos online de maneira saudável.

A diversão deve sempre estar em primeiro lugar

Os jogos são importantes aliados para reduzir o estresse dos jogadores. Afinal, o jogador entra em um novo universo em que ele testa recursos, conhece os jogos, aprende estratégias, e até mesmo faz amizades. Existem até mesmo casos de casais que se conheceram jogando jogos online.

Esse aspecto social e de diversão dos jogos é o que faz com que eles sejam voltados para a redução do estresse dos jogadores. Os jogos têm diferentes objetivos, e oferecem recursos diferenciados para os jogadores. Ao usar os recursos, os usuários podem trocar experiências com amigos, o que fortalece as relações sociais.

Caso você seja usuário de dispositivos móveis, é possível até mesmo jogar os seus jogos preferidos em seu smartphone. Diversas empresas focaram em desenvolver apps que permitissem aos jogadores jogar seus jogos preferidos independentemente de onde estivessem. Sempre que o jogador souber balancear a diversão e o vício, a probabilidade é de que ele tenha uma experiência muito divertida em seu jogo preferido.