Existe alguma estratégia que garanta sucesso nas apostas esportivas ao vivo?

Uma estratégia para o sucesso das apostas em jogos

Fazer apostas de forma aleatória e sem método é um dos caminhos mais rápidos para perder dinheiro. Muitos iniciantes nas apostas esportivas procuram por uma estratégia vencedora ou infalível que vá garantir lucros constantes.

Como em qualquer área de atuação, a primeira forma de conseguir sucesso é seguindo o que a recomendação de especialistas, como dicas de apostas esportivas para hoje dadas por sites especializados.

Primeiramente, entenda que não existe uma estratégia infalível

O mercado das apostas esportivas é muito dinâmico e envolve diversos fatores que envolvem os eventos esportivos e os métodos de apostas, além das condições oferecidas pelas casas de apostas, como as cotações.

Sempre que fizer uma aposta ao vivo, você deverá levar tudo em consideração. São tantas variáveis que acaba se tornando impossível desenvolver uma estratégia que seja válida para tudo. É importante ressaltar que, no longo prazo, a aleatoriedade não tem vez, ou seja, apostas feitas com bons fundamentos tenderão a lhe render dinheiro.

Afinal, como ter sucesso nas apostas esportivas?

Embora não haja uma receita de bolo para ganhar dinheiro garantido tanto com as apostas ao vivo e pré-jogo, existem dicas valiosas para aumentar as suas chances de ter sucesso nesse mercado.

Cada apostador precisa construir a sua própria estratégia de apostas, mas podemos destacar alguns elementos que fazem parte da metodologia dos apostadores que ganham dinheiro de verdade no mercado.

Desenvolvimento de método

Fazer apostas sem embasamento no seu time do coração, em um grande favorito ou em uma cotação alta oferecida por uma casa de apostas é uma das formas mais rápidas de perder dinheiro neste segmento.

O bom apostador precisa ser metódico e colocar a sua capacidade de análise na frente do coração e da emoção. Antes de fazer qualquer aposta, é importante entender o contexto de uma partida, bem como estudar um pouco sobre o retrospecto das equipes participantes.

Além disso, é fundamental desenvolver conhecimento sobre os mercados oferecidos pelas casas de apostas, bem como aprender a interpretar os valores de cotações oferecidos pelas casas de apostas.

A fim de agilizar o seu aprendizado e desenvolvimento, é altamente recomendável restringir as suas análises e apostas a determinadas competições, equipes e mercados para tentar encontrar situações em que seja vantajoso fazer apostas e ganhar das casas com maior frequência.

Gestão de banca

Aliado ao desenvolvimento de um metodologias para apostar, saber cuidar do seu dinheiro em uma casa de apostas é fundamental para ter vida longa e ter a possibilidade de lucrar com essa atividade. Para isso, você deve dividir a sua banca (saldo) em stakes (partes) que devem corresponder a no máximo 5% do total.

Assim, você garantirá um crescimento mais gradativo de sua banca, evitando perder o seu dinheiro no caso de ter uma sequência de resultados ruins.

Leve o aspecto psicológico em consideração

O aspecto mental possui participação muito grande no sucesso nas apostas em esportes ao vivo. Tanto as fases boas, quanto as ruins fazem parte da rotina do apostador mais novato até os mais experientes.

Sequências de muitas apostas perdidas podem levar até um apostador que possui um bom método validado a começar a duvidar de si e a começar a perder oportunidades por receio de perder, outro aspecto ruim gerado é a tendência do apostador abdicar da gestão de banca e passar a tentar recuperar os seus prejuízos, o que na maioria das vezes termina mal.

Embora possa soar contraditório, fases muito boas também podem acabar atrapalhando alguns apostadores. Grandes sequências de acertos podem aumentar a confiança exacerbadamente, onde muitas vezes o apostador acaba também fugindo da gestão de banca para tentar “aproveitar” a boa fase. Todavia, nem toda sequência dura para sempre e neste caso, fugir da gestão de banca também poderá levar o apostador a sofrer grandes perdas.