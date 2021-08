Fatos curiosos sobre o Blackjack

Você sabia que o blackjack é o jogo de cassino mais antigo de todos? Se bem que não há certezas das datas exatas das origens dos jogos de cassino, o blackjack foi o primeiro a ser mencionado, ele aparece no “Rinconete e Cortadillo” de Miguel de Cervantes no fim do século XVI.

O blackjack é o jogo de cassino mais popular nos Estados Unidos e está presente no mundo inteiro. O jogo popularizou-se nos cassinos norte-americanos desde que começou a se divulgar a contabilização de cartas entre os jogadores (estratégia para aumentar as probabilidades de ganho). São 140 os países nos quais o blackjack é jogado.

Em São Diego, Califórnia, fica o Barona Casino, nele está o Hall da Fama. Ele foi inaugurado no ano 2002 e seu objetivo é homenagear os sete melhores jogadores profissionais de blackjack da história do jogo. Ademais, os expertos e autores de livros dedicados ao blackjack são membros do Hall da Fama. Por ano é acrescentado um membro por ano, porém, antes de 2008 eram acrescentados dois membros por ano. Há algumas vantagens e privilégios de pertencer ao clube como recompensas em comida, bebida e hospedagem para a vida toda no cassino Barona. A única condição para eles é jamais jogar blackjack nesse cassino.

Você sabia que sempre são utilizadas caixas vermelhas na mesa de blackjack? Elas são usadas para descartar as cartas. A razão da cor vermelha da caixa é que sempre houve pessoas que tentaram enganar o croupier para ganhar e para isso marcavam as cartas. Porém ao elas serem colocadas nesta caixa e serem observadas com uns óculos especiais, por parte do croupier ou do pessoal de segurança do cassino, podiam ver essas marcas e prevenir a trampa.

Você sabia que a caixa onde são dispostos os baralhos de cartas é chamada de “sapato”? Essa caixa, o sapato, começou a ser utilizado ao redor de 1950 na Cuba e o motivo era evitar que os croupier fizessem trampa. O nome “sapato” deve-se a que no começo o dispositivo utilizado para tal fim tinha forma de sapato de mulher. As cartas eram embaralhadas antes de serem colocadas no sapato, para que já estivessem prontas para serem utilizadas. Graças a este dispositivo há muita transparência entre o croupier e os jogadores.

Outra máquina utilizada nos cassinos com o fim de evitar os trapaceiros é o dispositivo de embaralhar as cartas de maneira contínua. A máquina foi lançada no ano 2000 e foi chamada como “O rei” pelo pessoal dos cassinos físicos. O nome é devido ao grande trabalho que fazia o dispositivo de impedir as más intenções dos jogadores. O nome formal da máquina é Continuous Shuffling Machine e sua função é embaralhar as cartas de forma tal que que divide as cartas em seções determinadas para formarem novos baralhos.

Existe um recorde Guinness do croupier Stephen de Raffaele quem distribuiu cartas durante 51 horas seguidas. O fato aconteceu em Malta do dia 24 até 27 de agosto do ano 2001.