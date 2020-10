Horóscopo para outubro

A chegada de Outubro representa a aproximação do fim do ano. 2020 não está sendo fácil, mas ainda podemos virar o jogo. Faltam três meses para a entrada de um novo ano e podemos utilizar esse tempo para ir atrás das realizações que a pandemia atrasou. É com esse fio de esperança que nós conversamos com a astróloga, Yara Vieira, do Astrocentro, o maior portal esotérico do Brasil e trouxemos algumas novidades com o Horóscopo Mensal de Outubro.

Áries (21/03 até 20/04)

De uma forma geral o mês promete ser bem positivo para a ariana. Será um momento de crescimento, afinal o Sol estará em Libra a maior parte do tempo. Esse signo de Ar é o seu oposto complementar, o que traz para a sua vida uma espécie de harmonia, mesmo com todas as diferenças na hora de agir que vocês tem.

Porém, não é um mês para muita empolgação!

Apesar da sua fase de evolução pessoal está acontecendo, o seu planeta regente, Marte, está em rotação retrógrada. Isso fará com que você sinta que algumas coisas irão atrasar as suas realizações. É necessário paciência e muita calma para passar por esse momento. A energia de Libra pode te ajudar, mas tudo vai depender do seu equilíbrio emocional.

Touro (21/04 até 20/05)

Outubro promete muita positividade para a taurina!

Isso porque o Sol estará posicionado em Libra maior parte do mês e como Touro e Libra são regidos por Vênus, a energia deste mês terá grande harmonia com o seu jeitinho de ser. Então, pode-se esperar muito amor, beleza e equilíbrio.

Quando o Sol mudar para Escorpião no dia 23/10, as coisas ainda se manterão boas. Como o oitavo signo é o seu oposto complementar, ele chega trazendo uma fase de evolução pessoal para a sua vida. É um momento no qual a energia te completa, mas tendo que aprender com as diferenças, entende?

É por conta disso que Outubro promete trazer grandes emoções para a sua vida, taurina. É necessário aproveitar desse momento.

Gêmeos (21/05 até 20/06)

Para as geminianas, o mês de Outubro significa sucesso. Isso porque o Sol está em Libra maior parte do tempo, e como esse é o signo do seu paraíso astral, muita coisa acontece da maneira como a geminiana considera a melhor.

É uma fase ótima para conquistar os seus objetivos. Aquela papo de "sair do papel e colocar em prática" para essa nativa, funciona muito neste mês.

Claro que algumas coisas sempre surgem para atrapalhar um pouquinho o nosso progresso, não é mesmo?

No seu caso, geminiana, o seu planeta regente, Mercúrio, ficará novamente retrógrado. Esse posicionamento é a principal causa dos seus problemas de comunicação e pensamentos durante o ano de 2020. Assim, começará então uma fase na qual você deverá ter muito cuidado com as coisas que é dita.

Lembre-se que não é qualquer briga que vale a pena entrar, viu?

Câncer (21/06 até 21/07)

Uma fase de evolução começará na vida da canceriana. Outubro promete muitas mudanças e uma delas é se desapegar do passado.

As nativas de Câncer irão aprender a se livrar das coisas que as prendem e impedem de conquistar seus sonhos. Isso porque, logo no início do mês, o Sol estará em Libra e a Lua Minguante ocorrerá em Câncer. Esse posicionamento exige que você olhe para frente.

É hora de lembrar que o passado aconteceu para nos trazer uma lição. Agora a missão é olhar para o novo e vivê-lo deixando essas mágoas e feridas para lá. Então, chega de perder tempo e saiba aproveitar toda a positividade que a Astrologia está te enviando.

Porém é necessário também ficar esperta com o seu próprio comportamento!

Os astros indicam que não é uma fase muito boa para se esquentar, canceriana. Como Marte está retrógrado, é bem provável que as pessoas estejam mais nervosas. Só que a canceriana está passando por um processo no qual deve evitar intrigas.

Leão (22/07 até 22/08)

Mudanças, amor e conflitos internos. Outubro chegará para a leonina sem ser de brincadeira. Será uma fase de muitos acontecimentos no qual você precisará se provar madura o suficiente para lidar com os conflitos que a vida coloca em seu caminho.

Começar podemos falar sobre a sua energia sexual que estará um pouco a flor da pele nesse período. Isso se deve ao Sol em Libra, o que vai despertar em você a necessidade de viver um grande amor.

Para as nativas solteiras, esse momento será repleto de flertes e de muita vontade de conhecer pessoas novas. É importante tomar muito cuidado para não acabar tomando decisões ruins para a sua vida. Lembre-se, ainda estamos em uma pandemia!

Já as nativas que vivem um relacionamento, podem se frustrar um pouco por conta do sentimento de possessão que surgirá nesse momento. O ciúme é normal do ser humano, porém é necessário analisarmos quando essa linha do comum passa a se tornar tóxica.

Você não quer viver um relacionamento no qual os outros falam "se fosse eu, terminava", não é mesmo? Então cuidado com suas atitudes!

Virgem (23/08 até 22/09)

Apesar dos pesares que 2020 trouxe, as virginianas estão tendo uma fase bem positiva astrologicamente. Mesmo que o Sol em Virgem tenha saído no final do mês passado, a energia de Libra ainda é bastante harmônica para você.

É por isso que a virginiana ainda está vivendo uma fase na qual deve colocar seus planos em prática. Esse é o melhor momento para correr atrás das suas conquistas e fazer por merecer. Você, mais do que ninguém, sabe como é preciso se dedicar ao que realmente quer se deseja o sucesso. Então, chegou a sua hora!

E as coisas não irão mudar tão cedo...

No dia 23 o Sol entra em Escorpião e essa energia ainda é compatível com você, virginiana. Então saiba usar essa fase para fazer e acontecer. O destaque é seu, basta correr atrás.

Libra (23/09 até 22/10)

Ah, libriana, chegou o seu mês!

Outubro vem com tudo para você. Muita harmonia, realização e equilíbrio em sua vida. Somando ainda a energia de Vênus, o seu planeta regente, que estará posicionado em Leão no início do mês, você pode contar com muita positividade em seu caminho. Pode ter certeza de que generosidade e popularidade estarão presentes.

Já no dia 03/10, Vênus muda para Virgem, o que resultará em uma fase mais rotineira. Não é algo ruim, libriana, pois te ajudará a planejar e executar os planos que tem em mente. Aproveite isso para correr atrás de suas conquistas.

É importante ressaltar que as suas qualidades nesse período estarão bastante evidente. Por isso, este será um momento no qual você procurará equilíbrio e justiça em tudo o que fizer. Só é necessário cuidado para não acabar se metendo em problemas que não são seus, ok?

Escorpião (20/10 até 21/11)

O Inferno Astral chega para todos, escorpiana!

Seu momento de reclusão e análise chegou. Esse é um período perfeito para descansar, entender um pouco mais sobre a sua jornada até aqui e planejar o futuro. Porém, apesar de Outubro significar uma fase complicada para você, os astros indicam que você estará em uma fase bem gostosa de se viver.

Vênus, o planeta do amor, estará em seu signo em boa parte do mês. Isso trará muitos sentimentos gostosos para a sua vida. E mesmo que o Sol esteja em Libra, o seu planeta regente, Plutão, voltou a rotação normal. Isso trará para a sua vida muitas oportunidades para brilhar.

Por isso que para conquistar os seus sonhos, basta manter foco e entender como funciona a sua disposição. Com uma mente poderosa, você poderá abraçar o mundo, mesmo que em Outubro.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Mudanças e novidades estão para vir, sagitariana!

Outubro traz para você uma energia gostosa de se viver. É uma fase na qual a justiça é feita. Ambas as personalidades gostam do certo feito pelo certo. Assim, todos aqueles que agirem com sinceridade e verdade, serão recompensados.

Porém, no amor as coisas não vão tão bem assim...

A monotonia pode ser uma realidade para as relações das sagitarianas. E como a gente sabe, a nativa deste signo não gosta de nada parado. Por isso, é possível que fique tentando agitar a sua rotina.

Claro que é necessário muito cuidado para não acabar indo atrás do errado, só porque quer uma emoção. Principalmente as nativas que vivem um relacionamento, viu?

Capricórnio (22/12 até 20/01)

A grande lição para a capricorniana em Outubro será aprender a separar sua vida profissional da social. Isso afetará principalmente as nativas que vivem relacionamentos sério, pois o trabalho vem atrapalhando o lazer.

Então, a dica para a nativa de Capricórnio que deseja harmonizar a sua vida, é aprender a deixar o trabalho no trabalho. Quando for a hora de estar em casa com sua família e se divertir com os amigos, aproveitar!

Lembrando que o posicionamento dos astros mostram que apesar dos pesares, 2020 tem sido bem positivo para a capricorniana. Por isso, para manter essa energia boa que vem te cercando, se esforce para trazer mais atenção ao seu lar.

Aquário (21/01 até 19/02)

O Sol posicionado em Libra tinha tudo para trazer para você, aquariana, uma energia sensacional. Assim, o mês de Outubro tem um potencial de ser um período bem gostoso de se viver.

Porém existe uma tensão no céu.

O posicionamento atual dos astros traz algumas mudanças complicadas para sua vida. Começar com Mercúrio em Escorpião que ficará retrógrado criando muita divergência com sua energia vital. É por isso que será um período fácil para encontrar brigas, desentendimentos e frustrações.

Cuidado com quem você confia, aquariana!

Muitas pessoas realmente desejam o seu bem. Mas existem aqueles que só estão esperando o seu primeiro vacilo para pisar em ti.

Peixes (20/02 até 20/03)

Ah, pisciana! Outubro está aí para te fazer amar novamente. Isso porque Vênus, o planeta do amor, ficará posicionado em Virgem na maior parte do tempo. Como este é o seu oposto complementar, você pode esperar muitas novidades nesse campo.

Novidades complicadas, podemos chamá-las. Afinal, esse Virgem vai te trazer um romance do tipo que vem para ensinar, completar e não somente passar a mão na cabeça, nos fazendo achar que o amor é um conto de fadas. Mas mesmo assim, é ótimo para nossa experiência e até mesmo entender o real significado da palavra amor.

É importante aproveitar esse momento e essa agitação!

Isso porque o seu planeta regente, Netuno, está retrógrado. E mesmo ele estando em seu signo, é possível que você sinta que sua vida está um pouco parada e sem muita motivação para seguir os seus sonhos.

Claro que é necessário você lutar contra essa energia e ir atrás de suas realizações sim! Porém, se deseja viver algo mais leve, o amor neste mês de Outubro, é o caminho.

Vitoria Nascimento/Asimp/ www.astrocentro.com.br