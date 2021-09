Jogar futebol sem entrar em campo

Se você sempre sonhou ser um astro do futebol mas não leva muito jeito com a bola, talvez essa seja a solução. Milhares de pessoas têm abandonado suas antigas aspirações de ser um jogador de sucesso e vem trocando os campos, pelos sites de apostas esportivas, como o queridinho betboo. A nova modalidade chegou com tudo no Brasil. A razão é óbvia: o brasileiro é apaixonado por esportes e por fazer uma "fezinha" no seu time do coração.

Loteria virtual

Todo mundo conhece as casas lotéricas da Caixa Econômica Federal, já que elas são as únicas responsáveis pelo mercado de apostas no Brasil. No entanto, esse cenário vem mudando. Uma nova onda europeia invadiu o país e vem ganhando cada vez mais adeptos. São as casas de apostas esportivas online. Como a maioria delas estão estabelecidas em território estrangeiro, os aficionados por esportes vem tomando confiança em investir nas plataformas digitais que estampam publicidades nas laterais dos campos, ou mesmo uniformes dos jogadores. Como é o caso da Betboo, que vem atraindo cada vez mais o público brasileiro.

Mas não é ilegal?

A resposta é não! O apostador brasileiro pode jogar sossegado já que a lei que proibiu os jogos do Brasil é muito antiga e não contava com o que seria a internet. Hoje qualquer pessoa com um dispositivo e conexão a rede pode acessar um site de apostas estrangeiros, se valendo das brechas jurídicas de um decreto antigo que clama por uma revisão urgente.

Como funciona

Se você está se perguntando como funciona tudo isso saiba que o sistema de apostas esportivas virtuais é um dos mercados com maior crescimento dos últimos anos. A prática é totalmente legal e vem se espalhando por diversos países. Basicamente o usuário deve criar um cadastro em uma plataforma de sua preferência e realizar o primeiro depósito. A maioria delas trabalha com cartão de crédito, mas algumas oferecem até mesmo a possibilidade de pagar em boleto. Após realizar o depósito esse valor será creditado em seu perfil de usuário e poderá ser usado para apostas dentro do site. Caso você tenha um palpite de sorte e leve uma bolada pra casa, o dinheiro será creditado em sua conta no site e depois poderá ser transferido para uma conta bancária em seu nome.

Manual do principiante

Se você ficou super curioso com o assunto e já está pensando em arriscar algum palpite no próximo jogo do seu time, é bom ter algumas dicas dos especialistas. Eles são conhecidos como traders esportivos, que em bom português, seria algo como apostadores profissionais.