O que é a estratégia Martingale e como aplicá-la?

Bem-vindos amantes de apostas! Você veio na hora certa para aprender tudo sobre a mais famosa teoria de investimento que rola entre os Melhores Online Casinos. Sim, a estratégia Martingale, ou simplesmente Martingale, é uma das mais antigas, assim como a roleta francesa. Contamos tudo a seguir.

A teoria por trás do Martingale

Essa estratégia é uma das mais conhecidas, mas também complexa para quem não é muito bom em contas ágeis. Portanto, lembre-se de que esta é uma estratégia orientada por probabilidade, na qual você procura superar a aleatoriedade. Vamos explicar da forma mais simples possível.

O benefício de apostar com a estratégia Martingale

Se você aplicar essa teoria de probabilidade corretamente, é possível ganhar todo o dinheiro perdido em várias jogadas. A ideia é dobrar a aposta cada vez que você perder, recuperando assim o que perdeu ou continuar aumentando até ganhar.

Em primeiro lugar, queremos lembrá-lo de que você deve levar em consideração seu orçamento para continuar jogando com responsabilidade. Também é importante que você tenha poder de decisão e diga com segurança quando continuar (ou não) com essa estratégia.

Aplicação Martingale na vida real

Nós vamos colocar um exemplo. Essa técnica costumava ser muito usada com roletas, então vamos tomá-las como referência. Digamos que você esteja em uma noite de cassino em um dos Melhores Cassinos Online do Brasil e decida que seu número da sorte é preto 18. Você vai começar o lance com R$5. Então, seus movimentos evoluiriam assim:

Preto 18 apostas. Perde R$5. Dobrar. Preto 18 apostas. Perde R$10. Dobrar. Preto 18 apostas. Perde R$20. Dobre novamente. Preto 18 apostas. Apostas R$40, ganhas R$80.

Agora, vamos obter o lucro real desta jogada. Os R$80 dividem-se em R$2, um para cobrir os R$40 da jogada e outro para subtrair os investimentos anteriores. Vamos fazer esta operação simples: R$40 – (R$5 + R$15 + R$20) = 0. Você permaneceu o mesmo. Você não ganhou nem perdeu, apenas recuperou o investimento.

É viável jogar Martingale se seu objetivo é vencer?

Nossa resposta é não. Desde que seu objetivo seja vencer, não é uma estratégia recomendada. Para vencer, você deve confiar na sorte, nas suas escolhas e no destino; portanto, o melhor conselho que podemos dar é usá-lo apenas com duas condições:

Aplique a estratégia apenas quando tiver uma grande quantidade para jogar.

Se você vai jogar apenas por diversão e não está pensando em realmente ganhar.

Se você perdeu muito e deseja recuperar o investimento, desde que não exceda o seu valor

Talvez confiar demais na sorte não nos faça vencer a aleatoriedade; no entanto, é a melhor opção para jogar, divertir-se e continuar a desfrutar dos jogos de casino. Qualquer que seja o jogo em que você aposte, você deve fazê-lo porque gosta e não tem fins lucrativos.