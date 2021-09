10ª Copa Rolândia de Futebol Suiço – Categoria Livre, vai ter bola rolando dia 26

Foi realizado ontem, no Centro Cultural Nanuk, o arbitral da 10ª Copa Rolândia de Futebol Suiço - categoria Livre. Estiveram presentes representantes das equipes, onde junto com o Diretor Técnico Flávio Marques e o Diretor Administrativo Tiago Melo, da Secretaria Municipal de Esportes, foram definidos itens do regulamento, fórmula de disputa e sorteio dos grupos.

A competição conta com 25 equipes inscritas, divididas em cinco grupos com quatro equipes cada e um grupo com seis equipes, que se enfrentam em turno único dentro do grupo, se classificando para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada chave e quatro terceiros melhores colocados entre os seis grupos. Em seguida, as fases oitavas de finais, quartas de finais, semi-fnais e a grande final.

A competição tem inicio previsto para dia 26/09 e término dia 28/11 e os jogos serão realizados aos domingos pela manhã em vários campos da cidade.

NCPMR