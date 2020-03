12º Open de Golfe está com inscrições abertas

Evento é promovido pelo Aguativa Resort entre os dias 20 e 22 de março; as modalidades serão Stroke Play e Stableford, contando pontos para o ranking estadual

Jogadores de golfe já podem se inscrever no 12º Open de Golfe Aguativa Resort, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, em Cornélio Procópio. A competição conta pontos para o ranking estadual e será realizada nas modalidades Stroke Play e Stableford. Também haverá PRO-AM, jogo integrado entre profissionais e amadores. Para participar, todos os jogadores precisam ter handicap oficial.

“A décima segunda edição do aberto de golfe consolida o desenvolvimento do esporte no Paraná e se destaca pelo crescimento da participação feminina na modalidade. Para 2020, primaremos pela qualidade técnica da etapa, mas teremos cuidado especial com a programação social que trará a marca do nosso resort”, diz a gerente geral do Aguativa, Thais Berbert.

O campo de golfe do Aguativa conta com 18 buracos, totalizando par 70, e área de 300 mil metros quadrados. Além disso, há possibilidade de agendar aulas particulares e alugar equipamentos, como jogos de tacos, carrinhos elétricos e manuais. Os participantes do Open também contam com 20% de desconto na estadia no resort.

Cinco jogadores profissionais vão liderar os times do PRO-AM: Adauto Garcia Miranda (Aguativa Golf Resort), Marcos Silva (Residence Royal Golf), Edione Nogueira (Londrina Golf Club), Odair Lima (Maringá Golf Club) e Adriano Franchim (Moro Golf Club).

O investimento para o Open de Golfe é de R$ 300 masculino, R$ 250 feminino e R$ 150 juvenil. Para o PRO-AM, o valor é de R$ 200 por pessoa. As inscrições vão até o dia 18 de março ou até preencherem as vagas pelo site: https://loja.aguativa.com.br/xii-aguativa-open-golf.html

Programação

Sexta-feira (20/03)

7h: café da manhã para inscritos no PRO-AM

8h: início do PRO-AM

13h: premiação do PRO-AM

13h30: almoço de confraternização

14h: abertura do campo para treinamento dos participantes do Open

Sábado (21/03)

7h: café da manhã

7h30: início do Open

20h30: jantar de confraternização

Domingo (22/03)

7h: café da manhã

7h30: continuação do Open

14h: churrasco de encerramento com premiação dos vencedores

Realização: Aguativa Golf Resort e Federação Catarinense e Paranaense de Golfe.

Patrocínio: Uniprime, cooperativa de crédito.