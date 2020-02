72º Campeonato Aberto de Golf Cidade de Curitiba começa em março no Graciosa Country Club

O mais tradicional torneio de golfe do estado do Paraná tem etapas e datas confirmadas para sua edição 2020. O 72º Campeonato Aberto de Golf Cidade de Curitiba será disputado a partir de março no Graciosa Country Club em três etapas: a primeira nos dias 21 e 22, a segunda nos dia 25 e nos dias 27 a 29, e a terceira nos dias 4 e 5 de abril. Ao fim de cada etapa, o clube promove uma confraternização seguida da entrega dos prêmios possibilitando maior congraçamento entre os participantes.

A primeira etapa, Invitation, será disputada por atletas convidados na modalidade Stroke Play, em 36 buracos, e as vagas são limitadas a 90 participantes nas categorias masculino e feminino.

Na segunda etapa, as disputas se dividem entre duas turmas. Na primeira, com 88 vagas, acontecerá o PRO – AM, onde 1 jogador profissional joga em equipe com 3 amadores na modalidade Best Ball em 18 buracos.

Já a segunda turma da segunda etapa, com 84 vagas, será disputada pelos atletas masculinos profissionais, Scratch: index até 8,5 e feminino Scratch: index até 16,0. Será realizada na modalidade Stroke play, 54 buracos, e com pontuação válida para os rankings Mundial, Nacional, Paranaense e do Graciosa Country Club.

Encerrando a competição, a terceira etapa reúne os golfistas com index de 8,6 a 14,0, 14,1 a 22,1 e 22,2 a 31,7 - para o masculino, e index 16,1 a 23,7 e 23,8 a 33,8 - para o feminino. Os resultados dessa etapa também valem pontos para os rankings Nacional, Paranaense e do Graciosa.

Tradição E Modernidade

O 72º Campeonato Aberto de Golf Cidade de Curitiba é organizado pelo Graciosa Country Club, local de disputa de todas as edições anteriores, e tradicionalmente reúne golfistas de várias partes do país, incluindo atletas internacionais. Para esse ano, além dos atletas de alto nível já aguardados, o Graciosa também convidou profissionais do Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai para disputarem o torneio.

Com muita tradição na modalidade, o campo de Golf do Graciosa Country Club é considerado um dos pioneiros do Paraná. Durante as comemorações de 90 anos do clube, em 2017, o campo passou por uma reformulação completa. O espaço segue agora o estilo conhecido como resort, de grande versatilidade. Os buracos estão espalhados por uma área de grande beleza, com bosques e lagos e seu projeto foi assinado e supervisionado pelo norte-americano Dan Blankenship.

Para o Capitão do Golf do Graciosa, Dr. Alcy Vilas Boas Junior a competição desse ano pretende renovar a tradição do campeonato. "O Campeonato Aberto de Golf Cidade de Curitiba é o segundo mais antigo do Brasil, e para ressaltar este prestígio, teremos a participação de profissionais de alto nível. Convidamos atletas de fora do país e os primeiros do ranking brasileiro. Os melhores da América Latina estarão aqui competindo lado a lado com os atletas locais."

A Capitã Roberta Comodo também ressaltou a importância do campeonato. "Voltando às suas origens, com disputas entre profissionais, 4 categorias masculinas e 3 femininas, com participação de jogadores nacionais e internacionais, o Aberto será um grande evento. É o maior acontecimento no nosso calendário, e o campo estará maravilhoso para receber todos os jogadores e aficionados pelo golf."

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas até 20 de março, ou até o termino das vagas, por meio de ficha na Secretaria de Golfe do Graciosa Country Club, ou por e-mail (gccgolfe@graciosa.com.br). Podem se inscrever na competição os golfistas filiados a Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e/ou outras Federações, Clubes diretamente filiados a Confederação Brasileira de Golfe e de Clubes do exterior.

O 72º Campeonato Aberto de Golf Cidade de Curitiba é organizado pelo Graciosa Country Club, com o respaldo da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, e o patrocínio da Construtora Laguna.