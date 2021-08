A história do basquete e as atuais apostas online no esporte

O basquete é umas das modalidade esportivas de maior alcance de público nos Estados Unidos, país que conta com uma lista enorme de grandes estrelas desse esporte, entre os mais famosos estão; Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Shaquille O'Neal, Allen Iverson.

Embora possa não parecer o basquete é atualmente no Brasil, um dos esportes mais populares também, obviamente não dentro das proporções que o mesmo apresenta nos Estados Unidos da América, mas mesmo assim, temos um grupo muito fiel ao esporte, que o pratica e que também acompanha o campeonato nacional e competições internacionais internacionais. No Brasil temos grandes representantes dessa modalidade esportiva, como não lembrar das performances de Oscar Schmidt que fizeram o Brasil passar a amar ainda mais o basquete, da garra com que sempre estava Hortência Marcari em quadra e do lendário Ubiratan Machado, indicado inclusive ao hall da fama do basquete.

A NBA, é a liga de basquetebol americana independente que dita as próprias regras, ela está formada por 30 equipes que por sua vez são divididas em dois lados este são, Oeste e Leste,que se enfrentam e se eliminam até restarem 16 times, que vão se enfrentar nas fases finais do campeonato, aposte de manera online no basquete neste campeonato e em outros através do betboo.

Equivalente a liga americana de basquetebol no Brasil temos a NBB, sua sigla significa, o Novo Basquete Brasil, e esta é a competição de basquete masculino, o atual campeão da liga brasileira é o clube Flamengo que já é o detentor de sete títulos nacionais.

O basquete que tem admiradores espalhados ao redor do mundo, foi inventado no ano de 1891 por um professor de educação física, chamado James Naismith de origem canadense, mas que o criou nos Estados Unidos, na cidade de Massachusetts. No ano de 1936, pela primeira vez o basquete entrou para os jogos olímpicos de verão de Berlim.

No Brasil o esporte foi introduzido por um também professor, desta vez de origem estadunidense, na cidade de São Paulo no ano de 1896, já no ano de 1912, aconteceu o primeiro torneio de basquete no Brasil, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Com o passar dos anos o esporte ganhou cada vez mais notoriedade no cenário esportivo nacional, se tornando hoje um dos esportes mais populares no Brasil, fato esse que levou a crescente busca por apostas online também nesta modalidade esportiva. Para você apostar primeiramente precisa encontrar um casa de apostas online que ofereça essa modalidade esportiva, é interessante que essa casa de apostas tenha em seu catálogo as competições NBA e NBB, que estão entre as melhores ligas do mundo.

Os tipos de apostas no basquete variam em; Spread, que é a vantagem de pontos que determinada equipe terá no final do jogo; Moneyline, neste tipo de aposta ,você deve escolher quem vencerá a partida, já nos Totais não importa quem sairá vencedor, mas sim o número de pontos da partida.