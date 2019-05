Abertas inscrições para capacitação do Escola do Esporte

Estão abertas as inscrições para o primeiro curso de capacitação do programa Escola do Esporte. Intitulado “Esporte Paralímpico – História, Estrutura e Modalidade”, ele é uma parceria entre a Esporte Paraná e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O curso é gratuito e as inscrições serão de 10 de maio a 10 de junho.

Essa será a primeira de uma série de capacitações voltadas ao paradesporto. O objetivo é tornar a atividade física e esportiva cada vez mais acessível às pessoas com deficiência tendo a qualificação dos profissionais que atuam na área como replicadores desse processo.

O curso será ministrado na Faculdade Inesul, em Londrina, e terá duração de 24 horas, que serão divididas entre os dias 17, 18 e 19 de junho. A inscrição deve ser feita acessando o endereço eletrônico bit.ly/EspParalimpico

O programa Escola do Esporte visa promover, organizar e executar diversos cursos e ações na área esportiva, da aprendizagem à atualização, em parceria com o Sistema Esportivo Estadual. Serão em caráter presencial e/ou no formado de Ensino à Distância (EAD) via plataformas digitais.

Mais informações do programa e seus cursos você encontra em bit.ly/EscolaEsp

AEN