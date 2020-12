Academia Madureira continua sendo celeiros de grandes atletas do Teakwondo nacional

Conhecida no mundo das artes marciais, a Academia Madureira, mesmo em época de pandemia, está continuando seu trabalho na formação de atletas de alto nível.

A equipe Madureira tem diversos polos espalhados em Londrina, em ginásios, escolas e academias, e ano a ano tem revelado grandes nomes do Taekwondo nacional.

Segundo o técnico da Academia Madureira Diogo Freire, todo ano novos nomes aparecem por conta do trabalho realizado pela equipe.

“Temos vários alunos espalhados por Londrina, e quando alguém se destaca é convidado a participar dos treinamentos voltados para as competições. E com isso, todos os anos nós temos renovações na nossa equipe”, explica Diogo.

Para se ter uma ideia da importância da Equipe Madureira no cenário nacional, atualmente a Academia tem 9 atletas na seleção Brasileira de Taekwondo. São eles:

Na Cadete: Liz Madureira (- 51kg) e Nicolas Pereira (- 53kg). Na Juvenil: Isadora Prado (- 68Kg) e Gabriel Oliveira (- 78kg). Já no Adulto: Marcos Dorigon (- 54Kg), João Miguel Neto (- 58kg), Felipe Kenji (- 63kg), João Pedro Chaves (- 80kg) e Jhonatan Lima (- 87kg).

Além desses nomes, Diogo destaca outros dois atletas que segundo ele, terão um grande futuro no esporte.

“Queria destacar, além destes nomes que já estão na seleção, outros dois atletas. O Bruno Cardoso e a Ana Paula Alves. Ambos foram seleção brasileira escolar em 2019 e acabaram de ingressar na categoria Adulto. Eles possuem diversos títulos, além do Bruno, recentemente ter sido convocado para treinar juntamente com um atleta que vai participar das Olimpíadas em Tóquio. Ou seja, são mais dois fortes nomes para o futuro”, destaca o treinador.

Neste final de ano, a equipe terá um pequeno período de recesso para as festas de final do ano, e já retornam no início de 2021 para se preparar para o calendário de competições do próximo ano.