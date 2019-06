Acquaville Run mobiliza corredores de Londrina neste Domingo (9)

Com largada no bairro planejado construído pela MRV, a corrida terá percursos de 12 km, 8 km, 5 km e modalidade kids

Neste domingo (9), Londrina recebe a largada do Acquaville Run, evento realizado pela MRV no novo bairro planejado lançado pela construtora na cidade. As inscrições para a corrida podem ser feitas até amanhã (5) pelo site do evento, com modalidades de 12 km, 8km, 5 km e um percurso de 500 metros para crianças. O valor das inscrições é de R$ 70 e clientes da MRV que compraram apartamentos do Acquaville têm 50% de desconto na inscrição.

Além da corrida, a praça do bairro também vai contar com atrações musicais, foodtrucks e atividades para toda a família. As largadas das diferentes modalidades acontecem a partir das 8h da manhã, na Avenida dos Pioneiros, nº 3241 – Acquaville.

Asimp/MRV