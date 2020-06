Alto nível dos competidores marca mais um Bocal de Ouro

Classificatória de inéditos ao Freio de Ouro consagrou égua de criatório de Santa Cruz do Sul e cavalo de cabanhas de Rosário do Sul e Passo Fundo no alto do pódio

Mais uma vez respeitando todas as medidas sanitárias conforme protocolo estabelecido junto com a Santa Casa de Misericórdia, a pista do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS) recebeu nos últimos quatro dias o Bocal de Ouro, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). No recinto, apenas proprietários e trabalhadores, além da organização, mas virtualmente um grande público acompanhou as provas pela transmissão nas redes sociais da entidade.

O tempo e a qualidade do gado ajudaram os competidores que estavam concorrendo pelas vagas para a grande final do Freio de Ouro. Em uma grande disputa, era comum movimentos serem premiados com a placa com a nota 10 vinda dos jurados. No final, o Bocal de Ouro consagrou a égua Balisa III do Itapororó, da cabanha Quaraci, de Santa Cruz do Sul (RS), montada pelo ginete Fábio Teixeira da Silveira, como a vencedora nas fêmeas. Já nos machos, o cavalo Santa Alice Posteiro, da Estância Santa Alice, de Rosário do Sul (RS) e da Cabanha El Casillero, de Passo Fundo (RS), guiada pelo ginete Fernando Andrighetti, levou o primeiro lugar.

Nas fêmeas, as oito selecionadas fizeram média acima dos 20 pontos. Balisa III do Itapororó já carregava o título de terceira Melhor Fêmea na Morfologia da Expointer em 2017 e agora mostrou a aptidão funcional garantindo o primeiro lugar na última corrida da prova de campo. “É uma égua muito importante, extremamente mansa e bem domada. É uma égua que tem tudo para acrescentar para frente. Estou há um ano com ela, mas sempre gostei dela, planejando com paciência para poder colher este fruto”, observa Fábio Teixeira da Silveira.

As médias dos machos também foram altas, com cinco exemplares acima dos 20 pontos. O cavalo Santa Alice Posteiro é irmão materno do atual Freio de Ouro, Santa Alice Nublado II e liderou todo o Bocal de Ouro a partir das etapas funcionais. “É muita alegria, muito cavalo bom que estamos montando. Esse cavalo já faz um tempo que está comigo, sempre se mostrou bom e demos um tempo para ele ir treinando e deu tudo certo. É um cavalo que tinha uma expectativa muito grande, fizemos um planejamento de longo prazo”, destaca Fernando Andrighetti.

Para o presidente da ABCCC, Francisco Fleck, foi um Bocal de Ouro muito diferente, mas o que foi igual a outros anos foi a qualidade dos cavalos. “Mais uma vez nos surpreendemos positivamente pelo alto nível e não foi diferente desta vez, com animais belíssimos desde a Morfologia. Estamos no 39º ano do Freio de Ouro e este é o resultado que esta ferramenta de seleção nos trouxe. O cavalo que temos hoje é um dos cavalos mais bonitos e um dos melhores cavalos de sela do mundo selecionados por esta prova”, observa.

O evento também teve espaço para homenagear Gilberto Loureiro de Souza, falecido em janeiro deste ano. Médico veterinário, foi superintendente do Serviço de Registro Genealógico da ABCCC, além de ter presidido a comissão de Provas Funcionais e ter estado à frente, por duas vezes, do Conselho Técnico da entidade. Alexandre Pons Suñe, Jorge Aginelo Nascimento e Mário Móglia Suñe fizeram o julgamento da categoria Fêmeas; e André Luiz Narciso Rosa, Ciro Manoel Canto de Freitas e Luciano Corrêa Passos foram os responsáveis na avaliação da categoria Machos.

Confira o resultado

FÊMEAS

Bocal de Ouro

BALISA III DO ITAPORORÓ

CRIADOR: CONDOMINIO RURAL ITAPORORÓ/SANTA MARTA

EXPOSITOR: ROSALIE TAVARES NEGRINI JONES

ESTABELECIMENTO: CABANHA QUARACI, SANTA CRUZ DO SUL-RS

GINETE: FABIO TEIXEIRA DA SILVEIRA

MÉDIA: 20,849

Bocal de Prata

JURERÊ DA RIBEIRÃO BONITO

CRIADOR: ARISON JUNG

EXPOSITOR: REGINALDO OLIVEIRA TAVARES

ESTABELECIMENTO: CABANHA DO DIAMANTE, NOVA SANTA RITA-RS

GINETE: ADRIANO ARMINDO STRECK

MÉDIA: 20,606

Bocal de Bronze

VINAGRETE TUPAMBAÉ

CRIADOR: OSWALDO DORNELLES PONS

EXPOSITOR: OSWALDO DORNELLES PONS

ESTABELECIMENTO: CABANHA TUPAMBAÉ, DOM PEDRITO-RS

GINETE: GUSTAVO LOUREIRO DE SOUZA DELABARY

MÉDIA: 20,506

Bocal de Alpaca

JABOTICABA DO CAPÃO REDONDO

CRIADOR: LUIZ CARLOS E ANTONIO CARLOS A. PY

EXPOSITOR: ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE PY E DENILSON UTPADEL

ESTABELECIMENTO: FAZ. CAPÃO REDONDO E EST NCIA ÁGATA, BARRA DO RIBEIRO-RS

GINETE: RICARDO GIGENA WREGE

MÉDIA: 20,227

5º Colocada

ZR FANY

CRIADOR: AGROPECUÁRIA ESTRELA DO SUL LTDA

EXPOSITOR: AGROPECUÁRIA ESTRELA DO SUL LTDA

ESTABELECIMENTO: HARAS ESTRELA DO SUL, ACEGUÁ-RS

GINETE: LUIS GUSTAVO RODRIGUES RUAS

MÉDIA: 20,207

6ª Colocada

JAMAICA DO ELEBÊ

CRIADOR: LEÔNIDAS BURTET

EXPOSITOR: LEÔNIDAS BURTET E FILHOS

ESTABELECIMENTO: AGROPECUÁRIA BURTET, CACHOEIRA DO SUL-RS

GINETE: RAUL TEIXEIRA LIMA

MÉDIA: 20,093

7ª Colocada

JAGUEL NUEVE LUNAS

CRIADOR: GREEN BELT S/A

EXPOSITOR: GREEN BELT S.A E FERNANDO LAMPERT WEIAND

ESTABELECIMENTO: CABANHAS SEPTIEMBRE, URUGUAI, E MAUFER, CRUZEIRO DO SUL-RS

GINETE: CLAUDIO DOS SANTOS FAGUNDES

MÉDIA: 20,076

8ª Colocada

NA LUA DO OURIÇO

CRIADOR: LUIS AUGUSTO WEBER

EXPOSITOR: LUIS AUGUSTO WEBER

ESTABELECIMENTO: CABANHA DO OURIÇO, CARAZINHO-RS

GINETE: ADRIANO ARMINDO STRECK

MÉDIA: 20,062

MACHOS

Bocal de Ouro

SANTA ALICE POSTEIRO

CRIADOR: MARCELO BOMFIGLIO MARÇAL

EXPOSITOR: EST NCIA SANTA ALICE E CABANHA DEL CASILLERO

ESTABELECIMENTO: ESTÂNCIA SANTA ALICE E CABANHA EL CASILLERO, ROSÁRIO DO

SUL E PASSO FUNDO-RS

GINETE: FERNANDO ANDRIGHETTI

MÉDIA: 21,428

Bocal de Prata

ZÊZERE DO CANGUÇU

CRIADOR: MAURO DUARTE MABILDE SILVEIRA

EXPOSITOR: JULIO CESAR CARLOTTO

ESTABELECIMENTO: CABANHA OJ, ERECHIM-RS

GINETE: FAGNER CRESCENCIO ESPINDOLA

MÉDIA: 21,082

Bocal de Bronze

SECRETO DOS TRÊS PINHAIS

CRIADOR: VILSON AOZANE BILIBIO

EXPOSITOR: THIAGO KRAMER RODEGHERO

ESTABELECIMENTO: CT IURI BARBOSA, CAXIAS DO SUL-RS

GINETE: IURI PESCADOR BARBOSA

MÉDIA: 20,850

Bocal de Alpaca

ESCORPIÃO DE SÃO PEDRO

CRIADOR: EDUARDO MACEDO LINHARES

EXPOSITOR: ARTUR FREIRE DIOGO JUNIOR

ESTABELECIMENTO: EST NCIA SÃO DIOGO, SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS

GINETE: JOSE FONSECA MACEDO

MÉDIA: 20,579

5º Colocado

XASQUE DA BOA VISTA

CRIADOR: FAZENDA BOA VISTA

EXPOSITOR: LUIZANTERO PIMENTA PEIXOTO, HENRIQUE JOSÉ DE QUEIROZ MARIM

TEIXEIRA, ROSANGELA FRAÇÃO, JULIANO FLORES, FERNANDO HORST, FRANCISCO

CROSSETI NETO E VITÉLIO RIGÃO

ESTABELECIMENTO: C.T ÁGUA FUNDA, JÚLIO DE CASTILHOS-RS

GINETE: DANIEL WAIHRICH MARIM TEIXEIRA

MÉDIA: 20,302

6º Colocado

NORTE DO OURIÇO

CRIADOR: LUIS AUGUSTO WEBER

EXPOSITOR: LUIS AUGUSTO WEBER

ESTABELECIMENTO: CABANHA DO OURIÇO, CARAZINHO-RS

GINETE: FABIO TEIXEIRA DA SILVEIRA

MÉDIA: 19,926

7º Colocado

EMBLEMA DO ITACURUBI

CRIADOR: LAVÍNIA BICA DE FREITAS MENDES

EXPOSITOR: JEAN CARLO SANTOS MENDES

ESTABELECIMENTO: CABANHA ITACURUBI, SÃO BORJA-RS

GINETE: FABIO TEIXEIRA DA SILVEIRA

MÉDIA: 19,418

8º Colocado

FLOREIO SERESTEIRO

CRIADOR: LUIZ ALBERTO MARTINS BASTOS

EXPOSITOR: LUIZ ALBERTO MARTINS BASTOS

ESTABELECIMENTO: ESTANCIA NAZARETH, URUGUAIANA-RS

GINETE: GABRIEL VIOLA MARTY

MÉDIA: 19,018