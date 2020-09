Após acompanhar vitórias do filho nos EUA, Barrichello chega "cheio de vontade" para etapa da Stock

Piloto da Mobil ALE Full Time Sports voltou ao Brasil no início da semana ainda mais motivado para acelerar o Corolla #111 na etapa deste domingo, em Londrina, pista onde já venceu duas vezes pela Stock Car

Rubens Barrichello aproveitou o intervalo entre as corridas de São Paulo e de Londrina, da Stock Car, para acompanhar de perto o filho Dudu Barrichello na quarta etapa da USF2000, em Indianápolis (EUA). E o piloto da Mobil ALE Full Time Sports deu sorte ao seu primogênito e o viu vencer não só uma, mas duas provas do fim de semana da categoria de base da Fórmula Indy.

A viagem, que também teve a presença do filho mais novo, Fefo, deixou Barrichello ainda mais motivado e, como ele mesmo disse, “cheio de vontade” para voltar a acelerar o seu Corolla #111 na quarta etapa da Stock Car, neste domingo (13), no autódromo internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR).

Em terceiro na tabela de pontos, Barrichello já tem uma vitória em 2020 (Goiânia), um Top-5 (quarto na Corrida do Milhão) e dois Top-10 (sétimos lugares em Goiânia e Interlagos). A pista de Londrina, com seus 3.055 metros, também traz boas recordações para o piloto. Das 14 vitórias na Stock Car, duas foram neste circuito (2016 e 2018).

Barrichello também tem uma pole (2018) e mais três pódios em Londrina: segundo em 2018 e dois terceiros em 2017. “Londrina é uma pista que eu gosto muito, tem um traçado muito interessante e que já me deu grandes alegrias”, lembrou o piloto de 48 anos.

“Venho de uma semana linda. Passei um tempo muito gostoso com os meus filhos e estou voltando cheio de energia, de carga positiva para fazer aquilo que mais amo, que é andar de carro de corrida e de Stock Car. Vou para Londrina com o coração enorme e cheio de vontade”, completou Barrichello.

Por estar entre os cinco primeiros no campeonato, Barrichello volta a levar em Londrina o lastro de sucesso, nova regra implementada este ano na Stock Car, visando equilibrar forças e trazer competitividade. O piloto terá 20 kg a mais em seu carro.

As atividades em Londrina terão início na sexta-feira, com shakedown e o primeiro treino livre. No sábado, os pilotos disputam o segundo treino livre e o classificatório, a partir das 11h15 (ao vivo no SporTV 2). No domingo, as provas terão suas largadas às 12h30 e 13h25, ambas também com transmissão ao vivo pelo SporTV 2.