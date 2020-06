Apostas online crescem no Brasil

Mais de R$ 4 bilhões movimentados apenas no ano de 2019, dezenas de participantes e lances cada vez mais realizados por meio de simples aparelhos celulares. Bem vindo ao mundo das apostas esportivas online! Um segmento que está em expansão no Brasil e já tem muitas casas especializadas internacionais estampando suas marcas em clubes de futebol da série A do Brasileirão.

Em pouco tempo após a regulamentação em terras brasileiras as apostas online já despertam um enorme interesse nos amantes dos esportes e não apenas no futebol, pois outras modalidades como basquete e até automobilismo também estão incluídos entre as opções para quem gosta de dar seus palpites, divertir-se e, quem sabe, ganhar dinheiro. No Campeonato Brasileiro de 2019 nada menos que 13 dos 20 clubes da série A tiveram entre seus patrocinadores algumas casas de apostas online.

Bookmakers como a Bet365, maior do mundo no ramo, e a Betfair, em expansão, já estão investindo pesado no mercado brasileiro. O tamanho da população de nosso País e a paixão pelos esportes, principalmente o futebol, representam um importante nicho para estas empresas. Em 2019 os brasileiros movimentaram mais de R$ 4 bilhões em apostas realizadas por meio de mais de 200 sites em todo o mundo, mas o valor correto pode ser quase dobro, pois o acompanhamento dos lances através dos bookmakers internacionais não é tão simples.

Tanto a Bet365 quanto a Betfair têm certificação internacional de segurança e atuam com muita eficiência. Seus sites estão entre os mais interativos e oferecem promoções interessantes, inclusive aos apostadores iniciantes. Basta o interessado em fazer seu lance ter mais de 18 anos e fazer um cadastro básico para poder jogar. Veja Mais: www.bet-fogadas.com

As opções para os depósitos e saques são muito variáveis e incluem muitas opções que agradam aos jogadores brasileiros. Com o desenvolvimento da tecnologia de smartphones o tempo em que o apostador precisava se deslocar para algum lugar específico ou mesmo sentar-se em frente a um computador está cada vez mais distante. Agora ele pode escolher com razoável liberdade o local e a hora da aposta. Só precisa de um aparelho e Internet com alguma qualidade e pronto! As oportunidades de ganho podem ser aumentadas por meio de informações nos próprios sites sobre o retrospecto dos clubes e desempenho dos atletas.

Apostas por celulares têm se tornado também uma ótima dica para quem deseja aumentar a renda familiar, o que já tem ocorrido em várias partes do mundo. Chegou agora o momento de os brasileiros ingressar neste fascinante mundo, que também inclui lances em jogos de cassino. Então, façam suas apostas e boa sorte!