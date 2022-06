APVE Londrina Basketball é campeã do Super Torneio 3X3 e conquista outras medalhas

A semana começa com comemoração para atletas da APVE Londrina Basketball. No último domingo (5), São José dos Pinhais sediou o Super Torneio 3X3, competição estadual de basquete 3X3 organizada pela Federação Paranaense de Basketball. Na disputa feminina adulta, a equipe londrinense ficou com o título. Nas categorias adulto masculino, sub-23 masculino e sub-23 feminino, os londrinenses ficaram com o vice-campeonato.

O quarteto campeão na categoria adulto feminino foi formado pelas atletas Bruna Lopes, Milena, Sheila e Maria Vitória. Elas venceram o São José dos Pinhais/Guaxo na grande final por 17 a 14. Além das medalhas e do troféu, as campeãs levaram uma premiação em dinheiro no valor de 500 reais. No Sub-23 feminino, o quarteto formado por Bruna Lopes, Bia, Karlen e Carol ficou com o vice-campeonato após perder para Foz do Iguaçu na final, pelo placar de 15 a 11.

Na disputa masculina, o quarteto formado por Felipe, Jean, Pedro Lucas e João Vitor representou a APVE Londrina Basketball nas categorias adulto e sub-23. Entre os adultos, a equipe chegou até a grande final, mas foi superada pelo New School, de Curitiba, por 15 a 11. No sub-23, o time londrinense também foi finalista. Na decisão, porém, o Coritiba Monsters venceu: 18 a 14.

- A competição foi de alto nível. Nossos atletas mostraram talento, tanto que chegamos nas quatro finais possíveis. No próximo domingo, teremos as disputas sub-18 e vamos para os jogos com mais 4 equipes, duas masculinas e duas femininas – analisa o diretor da APVE Londrina Basketball, Marival Mazzio Junior.

Com os resultados alcançados no último fim de semana, a APVE Londrina Basketball está classificada nas quatro categorias para a etapa regional Sul do Campeonato Brasileiro de Basquete 3X3, que será disputada em agosto, em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul.

O Basquete 3X3 vem ganhando espaço entre os atletas de basquete de todo o planeta, principalmente, após a modalidade ter sido inserida no quadro dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021.