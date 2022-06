APVE Londrina Basketball é campeã do Super Torneio 3X3 Sub-18

No último fim de semana, a Sociedade Thalia, em Curitiba, sediou o Super Torneio 3X3 Sub-18, competição de basquete 3X3 organizada pela Federação Paranaense de Basketball. A APVE Londrina Basketball teve um ótimo desempenho e ficou com o título tanto na disputa masculina, quanto na feminina.

A APVE Londrina Basketball viajou para a capital do estado com duas equipes masculinas e duas equipes femininas. Entre os meninos, o quarteto formado por Jonathan, Luiz Gustavo, Miguel Furlan e Fernando conquistou o título, após a vitória por 18 a 16 sobre o Thalia, que jogava em casa. Além disso, o outro time londrinense venceu o DB Elite e ficou com a terceira colocação.

Na disputa feminina, a final foi entre as duas equipes londrinenses. Levaram a melhor as atletas Mikaely, Eduarda, Daniele e Camila, que conquistaram a vitória por 16 a 11 e foram campeãs do Super Torneio 3X3 Sub-18. Além de troféus e medalhas, as equipes vencedoras receberam um prêmio em dinheiro no valor de quinhentos reais.

- Nossa participação foi muito boa e dentro do esperado. Superamos todas as dificuldades, como a longa viagem e o frio. Teremos uma sequência de trabalho interessante, já que as equipes finalistas do Super Torneio 3X3 Sub-18 garantiram vaga na etapa regional Sul do Campeonato Brasileiro de Basquete 3X3 – avalia o diretor da APVE Londrina Basketball, Marival Mazzio Junior.

A etapa regional Sul do Campeonato Brasileiro de Basquete 3X3 está prevista para agosto, em local ainda a ser definido. Na semana anterior, a APVE Londrina Basketball já havia garantido a classificação com as equipes masculina e feminina, nas categorias adulto e sub-23.

O Basquete 3X3 vem ganhando espaço entre os atletas de basquete de todo o planeta, principalmente, após a modalidade ter sido inserida no quadro dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021.