APVE Londrina Basketball vence na estreia do Paranaense Feminino

A APVE Londrina Basketball teve um ótimo início no Campeonato Paranaense Feminino de Basquete. Na noite da última terça-feira (14), a equipe londrinense enfrentou a ADRM Maringá, no Ginásio Municipal Chico Neto, em Maringá, pela primeira rodada da competição. Mesmo fora de casa, as londrinenses venceram com boa vantagem no placar: 64 a 42.

No início da partida, as donas da casa foram melhores e fecharam os dois primeiros quartos de jogo em vantagem. No terceiro período, a APVE Londrina Basketball reagiu e virou o placar. No último quarto, as londrinenses ampliaram a diferença e consolidaram a boa vitória na primeira rodada.

- O nosso elenco tem a mescla de atletas mais experientes e outras que são destaques nas nossas categorias de base. Foi uma estreia com muita ansiedade em quadra, mas o talento prevaleceu. Vencemos uma equipe que disputou competição nacional no ano passado. Isso mostra que conquistamos um ótimo resultado – analisa o técnico da equipe londrinense, Marival Mazzio Junior.

Na segunda rodada da competição, a APVE Londrina Basketball faz a estreia diante da torcida. A equipe recebe o Foz Basquete/Abasfi no Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes, em Londrina. A partida está marcada para 26 de junho, às 11h.