Arrancadão amanhã no Autódromo de Londrina

Edição "Festival No Prep Parana", acontece amanhã, 14, da 10 às 22 horas, com participação de 10 categorias com premiação para os vencedores, desde carros originais até os de competição.

Faça já sua inscrição e ganhe 10 entradas para levar sua torcida! Mulheres e crianças até 11 anos não pagam, homem R$ 30.

Estacionamento com seguro, com Food Trucks, Espaço kids e muito mais para diversão de toda a família.

Siga: @festivalnoprepparana